Blockstream Capital Partners übernimmt Berglinde AG und erweitert damit Europa Präsenz

Zug – Blockstream Capital Partners (BCP), eine Investmentgruppe gegründet von Bitcoin Pionieren rund um Dr. Adam Back gab die geplante Übernahme der Berglinde AG bekannt. Das in Zug ansässige Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen ist auf Bitcoin-besicherte Kredite und massgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden spezialisiert.

Die Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von BCP und folgt auf andere strategische Beteiligungen wie bspw. die global tätige Custody-Plattform Komainu sowie an weiteren Unternehmen der Bitcoin-Finanzinfrastruktur. Mit der Integration von Berglinde AG stärkt BCP seine Präsenz in der Schweiz – einem zentralen Standort für internationale Finanzdienstleistungen – und baut seine Rolle als Brückenbauer zwischen traditionellem Finanzwesen und Bitcoin-basierter Finanzwirtschaft weiter aus. Ziel ist es, institutionellen Investoren Zugang zu sicheren, regulierten und skalierbaren Finanzprodukten auf Bitcoin-Basis zu ermöglichen.

„Wir freuen uns ausserordentlich, die Berglinde AG bei Blockstream Capital Partners willkommen zu heissen“, sagt PeterPaul Pardi, Managing Partner von BCP. „Diese Übernahme unterstreicht unsere langfristige Vision, ein vollständig integriertes Bitcoin-Finanzökosystem aufzubauen – von der Infrastruktur über die Verwahrung bis hin zum Asset Management. Durch die Verbindung von Berglindes Schweizer Präzision im Finanzwesen mit unserer globalen Reichweite schaffen wir echten Mehrwert für institutionelle Investoren weltweit.“

Die Berglinde AG, gegründet 2024 in Zug, hat sich in kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf bei Banken und institutionellen Investoren erarbeitet – insbesondere durch ihre Bitcoin-besicherten Kreditlösungen, ihr fundiertes Risikomanagement und die enge Einbindung in das Schweizer Finanzsystem. Unter der Führung von BCP wird Berglinde ihr europäisches Angebot ausbauen, ihre Kompetenz im Bitcoin-basierten Asset Management vertiefen und neue, innovative Produkte entwickeln. Beispielsweise tokenisierte Vermögenswerte, Kreditplattformen und grenzüberschreitende Investmentlösungen.

„Die Partnerschaft mit Blockstream Capital Partners ist ein Meilenstein für Berglinde“, sagt Phil Lojacono, Gründer und Partner der Berglinde AG. „Gemeinsam schaffen wir neue Perspektiven für Bitcoin als institutionelle Anlageklasse in Europa und bringen Produkte auf den Markt, die Innovation, Transparenz und langfristige Sicherheit vereinen.“ (Berglinde/mc/hfu)