BTRY sichert sich CHF 4,6 Millionen zur Industrialisierung ultradünner Festkörperbatterien

Dübendorf – Das Zürcher Batterie-Startup BTRY hat in einer überzeichneten Seed-Runde CHF 4,6 Millionen aufgenommen. Mit diesen Mitteln wird das Unternehmen die Industrialisierung seiner ultradünnen Festkörperbatterien realisieren. Diese Batterien können extrem schnell geladen werden, weisen eine hohe Temperaturstabilität auf und sind nicht entflammbar. Die Technologie wird als zentral für die nächste Generation der drahtlosen IoT-Sensoren, Wearables und Medizintechnik angesehen – Anwendungen, in denen herkömmliche Batterien an ihre Grenzen stossen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Redstone VC angeführt – einem europäischen Risikokapitalgeber für Deep-Tech-Startups, mit Beteiligung von Bloomhaus Ventures, Linear Capital, Kickfund, Kick Foundation sowie den CustomCells-Gründern Leopold König und Torge Thönnessen als neuen Investoren. Die bestehenden Investoren HTGF (High-Tech Gründerfonds) und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind ebenfalls an der Runde beteiligt und unterstreichen damit ihr Vertrauen in BTRYs Technologie und Marktpotenzial.

BTRY wird die neue Finanzierung einsetzen, um die Produktion auf einer industriellen Rolle-zu-Rolle-Fertigungslinie zu skalieren und die Prototypen zu einem marktreifen Produkt weiterzuentwickeln. Der Fokus liegt nun auf dem Aufbau der Produktionsinfrastruktur, der Weiterentwicklung industrieller Prozesse und dem Abschluss von Liefervereinbarungen mit Pilotkunden.

“Diese Finanzierungsrunde bestätigt das starke Vertrauen erfahrener Deep-Tech- und Industrieinvestoren in BTRY. Die enge Zusammenarbeit mit diesem internationalen Konsortium ermöglicht es uns, Spitzenforschung in ein skalierbares Produkt umzusetzen”, sagt Dr. Moritz Futscher, CEO und Mitgründer von BTRY.

Vom Labor zur Serienfertigung: Festkörpertechnologie definiert die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien neu

Die ultradünnen Festkörperbatterien von BTRY kombinieren schnelles Laden, hohe Temperaturbeständigkeit und Sicherheit und übertreffen damit die heutigen Lithium-Ionen-Zellen. Durch die Anwendung von Produktionstechnologien aus der Halbleiterindustrie auf die Batterieherstellung gelingt BTRY ein entscheidender Schritt im globalen Trend hin zu kleineren, sicheren und langlebigen Batterien, die die nächste Generation an smarten Geräten ermöglichen.

“Potenzielle Kunden warten bereits mit Geräten der nächsten Generation auf den Markteintritt. So zum Beispiel aktive Tracking-Labels in der Logistik. Was ihnen fehlt, ist eine kleine, leistungsstarke und sichere Batterie – genau das, was BTRY bietet. Wir glauben, dass das Unternehmen das Potential hat, einen neuen Standard für leistungsstarke Energiespeicher zu setzen, und freuen uns darauf, BTRY auf dem Weg zur Serienfertigung zu begleiten”, sagt Mohamed Foulser, Investment Director bei Redstone VC.

Die Batterien von BTRY funktionieren bei Temperaturen von bis zu 150 °C – weit über der Grenze, ab der herkömmliche Batterien bereits versagen oder Feuer fangen. Ab einer Dicke von nur 0,1 mm können sie innerhalb von nur einer Minute vollständig auf- und entladen werden. Dies ermöglicht es, verschiedenste drahtlose Signale direkt und ohne zusätzliche Kondensatoren zu senden.

“BTRY ist ein perfektes Beispiel für Schweizer Deep-Tech vom Feinsten – forschungsgetrieben, mutig und global relevant. Das Gründungsteam verbindet fundiertes Fachwissen mit unternehmerischem Spirit. Dank der Kombination aus innovativen Materialien und industrieller Skalierbarkeit ist BTRY Vorreiter unter den europäischen Batterieherstellern der nächsten Generation”, sagt Pascal Stürchler, CEO von Bloomhaus Ventures.

Der nächste Batterie-Durchbruch: klein, nachhaltig und strategisch relevant

Im Unterschied zu grossen Energiespeichern für Elektrofahrzeuge und Netzinfrastruktur treibt BTRY die Technologien der Zukunft voran. Smarte Etiketten, Hochtemperatur-Sensoren für die Industrie und kompakte Unterhaltungselektronik. Für diese anspruchsvollen Anwendungen sind Miniaturisierung, Sicherheit und Performance der Stromversorgung von grösster Bedeutung.

Der Produktionsprozess von BTRY kommt vollständig ohne toxische Lösungsmittel aus und zeichnet sich durch einen geringen Materialverbrauch aus. Damit erfüllt das Produkt auch Nachhaltigkeitsanforderungen für Mensch und Umwelt. Unterstützt von einer internationalen Investorengruppe, welche Deep-Tech-Expertise und Industrialisierungs-Know-how vereint, treibt BTRY die Entwicklung der Batterie der Zukunft voran: Entwickelt in der Schweiz, für Anwendungen auf der ganzen Welt – skalierbar und hochwertig.

“Asien ist seit Jahrzehnten führend in der Batterieherstellung, aber Innovationen wie die von BTRY zeigen, dass Europa mit fortschrittlichen Materialien und Präzisionsprozessen konkurrenzfähig ist. Wir sehen ein grosses Potenzial für die Zusammenarbeit von asiatischem Fertigungs-Know-How und der bahnbrechenden Festkörpertechnologie von BTRY”, sagt Tianyi Zhou, Principal bei Linear Capital. (BTRY/mc/hfu)