Buchtipp: Wohin fliesst das Geld? von Christian Henke und Salah-Eddine Bouhmidi

Es ist selten, dass man auf ein Buch über Trading und Investment stösst, das einen dermassen begeistert, weil es so klare und überzeugende Argumente liefert. Darum nutzte ich die Gelegenheit die Autoren an ihrer Buchvorstellung Ende August 2024 bei der IG Bank in Zürich zu treffen. Als ehemalige Finanzdozentin und FX-Traderin war ich erstaunt, wie mühelos die Autoren jahrelange Erfahrung und Analyse an vorderster Trading-Front in einen fesselnden Leitfaden für den Aufbau und die Verwaltung eines aktiven Handels- und Investmentportfolios destillieren.

Von Victoria Tanner

Wohin fliesst das Geld: Der erste Grund ist verblüffend einfach und bereits im Titel angedeutet. Man sollte immer darauf achten, wohin das Geld in den Grosshandelsmärkten fliesst. Dieses Prinzip ähnelt dem Mantra des investigativen Journalismus «Folge dem Geld», das während des US-amerikanischen Watergate-Skandals berühmt wurde.

Zum Beispiel: Welcher Vermögenswert hat seit Jahresbeginn das meiste Kapital angezogen? Überraschenderweise ist es Kakao, dessen Futures-Preise von etwas über 4’000 USD zu Beginn des Jahres auf über 7’000 USD Ende August gestiegen sind.

Einfache Vermögensaufteilung: Die Autoren, beide Führungskräfte bei IG Group, stellen ein einfaches Diagramm für die kontinuierliche Vermögensaufteilung in einem Portfolio vor. Dieses visuelle Hilfsmittel und die dazugehörigen Ratschläge helfen Anlegern, zu verstehen, wie sie effektiv diversifizieren und ihre Portfolios im Laufe der Zeit anpassen können. Bewährte Erfolgsbilanz: Die Autoren haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, Trends zu erkennen und darin zu investieren. Sie erklären die Logik hinter ihren Strategien und teilen die genutzten Informationsquellen, um es den Lesern zu erleichtern, ihren Erfolg zu reproduzieren.

Aktive, diversifizierte Vermögensallokation

Trading, Investments und Vermögensallokation sind keine Hexerei, auch wenn sie teuer sein können. Private Banker sprechen oft über Portfolioallokation. Wenn man jedoch nicht zu den Ultra-High-Net-Worth-Individuals gehört, erhält man möglicherweise nur standardisierte Empfehlungen, die aus kostspieligen ETFs bestehen. Apps bieten ähnliche Dienste zu niedrigeren Gebühren an, doch die zugrunde liegenden Algorithmen sind oft undurchsichtig. Infolgedessen sind viele Menschen in einer einzigen Anlageklasse, typischerweise ETFs, überinvestiert und verpassen die Vorteile einer echten Diversifizierung.

Wann man in Investitionen ein- und aussteigen sollte

Die meisten Bücher behandeln die Bedeutung eines ausgewogenen Handels- und Investmentportfolios. Dieses Buch geht einen Schritt weiter und erklärt nicht nur die ideale Allokation, sondern auch, wann man Änderungen vornehmen sollte.

Der Top-down-Ansatz der Autoren wird in einem einfachen Diagramm zusammengefasst. Was folgt, ist einer der klarsten Leitfäden zur Auswahl von Anlageklassen nach Region, Sektor und Wert. Ausserdem zeigen sie, wie Werkzeuge wie Kennzahlen angewendet werden sollen, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte gekauft und wie diese Informationen schnell zusammengeführt werden sollen, um potenzielle Investitionen zu bewerten. Eine solche Methode besteht darin, die relative Performance über wichtige Zeiträume zu betrachten (z. B. eine Woche vs. drei Monate).

Detaillierte Analyse und praktische Beispiele

All diese Inhalte werden auf den ersten 50 von insgesamt 150 Seiten des Buches behandelt! Der zweite Teil geht tiefer und erkundet verschiedene Arten der technischen Analyse und Anlageklassen. Wenn Sie sich jemals für Chartformationen wie die Schulter-Kopf-Schulter-Formationen interessiert haben, erklärt dieser Abschnitt deren praktische Anwendung im Handel. Der dritte Teil verstärkt die wichtigsten Themen durch praktische Beispiele. Die richtigen Gewohnheiten zu entwickeln sind für den Erfolg entscheidend und die Autoren unterstützen dies mit regelmässigen Blogs und Podcasts, die einem helfen, auf Kurs zu bleiben.

Machen Sie Trading und Investments zur Gewohnheit

Die Notwendigkeit von Bildung, Forschung und Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Aufträge sind die Grundlagen jedes Trading-Buchs. Jedoch hebt sich dieses Buch durch seine praktischen Ratschläge und bewährten Strategien ab. Wenn Sie nur ein Buch über Trading und Investment lesen, dann muss es dieses sein – setzen Sie seine Lehren in die Tat um.

Über die Autoren:

Christian Henke ist Senior Market Analyst bei IG Group. Er ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Christian Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. In seiner Rolle ist er zudem als Experte bei DailyFX tätig, dem Nachrichten- und Researchportal von IG.

Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen und hat im Zuge dessen, die so genannten Bouhmidi-Bänder entwickelt, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Als studierter Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) hat er sich intensiv mit Kapitalmarkttheorie und quantitativer Analyse beschäftigt. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren. Er gilt als ausgewiesener Experte insbesondere für Indizes, Gold und Kryptowährungen.

Autorin Rezension:

Victoria Tanner ist eine Expertin mit einem vielseitigen Hintergrund in internationalem Bankwesen, Devisenhandel und Finanzbildung. Als aktive Investorin ist sie zudem Mitglied in mehreren Unternehmensvorständen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als Präsidentin der Australian Swiss Chamber of Commerce, wo sie regelmässig CEOs führender internationaler Unternehmen mit Sitz in der Schweiz empfängt.

