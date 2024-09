BX Swiss TV: 𝗘𝗧𝗙-𝗦𝗽𝗮𝗿𝗽𝗹ä𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗲𝗶𝘇, Börsentag Zürich 2024

Bern – Warum sind ETF-Sparpläne heutzutage eine gefragte Optionen für den Vermögensaufbau? Welche Vorteile bieten ETFs gegenüber Einzelaktien oder klassischen Anlagefonds, besonders für PrivatanlegerInnen?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. In einer Paneldiskussion wurde mit Experten über das Potential für PrivatanlegerInnen von ETF Sparplänen in der Schweiz diskutiert:

Cecilia Enhoerning (DWS Group, Xtrackers Sales Switzerland),

Timo Hegnauer (‪@neon_app‬ )

Philippe Beguelin (Finanz und Wirtschaft News)

moderiert von Matthias Müller (BX Swiss)

Die Experten diskutieren die wichtigsten Trends, die Vorteile von ETF-Sparplänen gegenüber traditionellen Anlageformen und wie sich der Schweizer Markt in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Zudem beleuchten sie die Rolle digitaler Plattformen und den Einfluss der Marktregulierung auf die weitere Verbreitung dieser Anlageform in der Schweiz.

Kapitel:

00:00 ETF Sparpläne in der Schweiz | Börsentag Zürich 2024

00:01 Begrüssung

01:27 Experten Vorstellung

02:06 Wer vom Publikum hat in ETFs Investiert?

02:36 Was sind eigentlich Sparpläne

03:38 Wieso ein ETF?

04:43 Wie den Einstieg finden?

05:32 Mindest-Anlagebetrag

06:18 Mindest-Anlagezeit

07:58 Welcher ETF, worauf achten?

10:06 Flexibilität?

11:26 Trends und Entwicklungen

13:59 DWS Xtrackers Trends

15:39 Wie wichtig sind Kosten?

16:40 Kosten bei ‪@neon_app‬

17:41 Kosten & Gebühren in einem ETF

18:38 Risiken bei Sparplänen

20:23 Benutzerfreundlichkeit

21:28 Wachstumspotential?

23:09 Publikum: Aktive ETFs?

26:09 Publikum: Wie viele ETFs bei neon kostenlos?

36:46 Publikum: Sparplan für Kinder?

27:08 Publikum: Sparplanmarkt DE & CH

29:04 Publikum: Warum eine begrenzte Anzahl an ETFs?

32:12 Wichtigster Tipp zum Investieren

33:26 Publikum: Vergleich ETF Sparplan & Aktien Fonds

34:46 Publikum: Hinterlegtes gut? Gold, Krypto etc.

36:26 Publikum: Besteuerung ETFs

38:14 Publikum: Wunsch ETF auf neon?

38:59 Publikum: ETF Sparplan in der Steuererklärung

40:20 Werden ETFs alles andere verdrängen?

43:50 Verabschiedung

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/