BX Swiss TV: Profitieren vom Zinsanstieg

Bern – In den letzten Monaten ist die Zinsentwicklung stark angestiegen, was sowohl Auswirkungen auf Banken als auch deren Kunden hat. Trotz dieser Zunahme geben viele Banken die gestiegenen Zinsen nur verzögert und oft nur teilweise oder gar nicht an ihre Kunden weiter.

Im Rahmen eines Experteninterviews mit David Kunz, COO der BX Swiss, gibt Manuel Dürr, Head of Public Solutions, Leonteq AG einen Einblick in die aktuelle Zinslage und welche Lösung Leonteq für AnlegerInnen bereit hält, um über einen Zins-Index auf CHF, EUR und USD, in dem (täglich) Overnight Zins angesammelt werden, doch an der Zinsentwicklung partizipieren zu können.

Kapitel:

00:00 Profitieren vom Zinsanstieg

00:13 Wie reagiert die Leonteq AG auf die Zinsanstiege

01:31 Welche Vorteile bietet das Produkt?

02:53 ETP Plus

04:21 Ausblick auf die Zukunft

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/