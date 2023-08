BX Swiss TV: USA Spezial – Ausblick auf das Wahljahr 2024

Bern – Wie entwickelt sich die Inflation in den USA und in Europa? Und welche Auswirkungen hat diese auf die aktuelle Marktlage? Diese Fragen beantwortet Alexander Berger, Asset Manager bei Daubenthaler & Cie. GmbH im Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG.

Ausserdem erläutert Alexander Berger, wie sich die anstehenden Wahlen in den USA auf die Märkte auswirken könnten.

Kapitel:

00:00 USA Spezial – Ausblick auf das Wahljahr 2024

00:22 Inflation in den USA

01:28 Ist die Inflation in Europa vorbei?

01:53 Inflation Reduction Act zeigt Wirkung?

03:38 Beschäftigt uns die Abwanderung noch länger?

04:16 Wahlen in den USA

07:02 Was passiert an den Märkten nach der Wahl?

