BX Swiss TV: Was sind BRCs (Barrier Reverse Convertibles)?

Bern – Barrier Reverse Convertibles, abgekürzt BRCs, sind strukturierte Finanzprodukte. Sie kombinieren eine festverzinsliche Komponente mit einer Option auf ein oder mehrere Basiswerte. Im Rahmen eines Experteninterviews mit David Kunz, COO der BX Swiss, gibt Manuel Dürr, Head of Public Solutions, Leonteq AG einen Einblick auf den Schweizer BRC Markt.

In welcher Marktphase funktionieren sie am besten und wie sieht es mit dem Risiko aus?

Kapitel:

00:00 Was sind BRCs?

00:51 Wie lange läuft ein BRC?

01:05 In welcher Marktphase funktioniert ein BRC?

02:00 Verschiedene Barriere Mechanismen

02:20 Was ist in der Schweiz verbreiteter?

02:43 Mehrere Underlyings?

03:28 Wie hoch wird das Risiko ausbezahlt?

04:00 Mehr Single oder Multi?

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/