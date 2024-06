BX Swiss TV: Wird die Schweiz Europameister?

Bern – Wer wird Europameister und wie schlägt sich die Schweiz in der Gruppe? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet Benjamin Huggel, Fussball-Experte beim SRF im heutigen BX Morningcall mit François Bloch, Investment Stratege und David Kunz, COO der BX Swiss AG.

Beni Huggel gibt exklusive Einblicke in seine Zeit als Profi und die Veränderungen beim FC Basel. Zudem teilt er seine persönlichen Investmentstrategien und verrät, wie er privat investiert. Erfahren Sie ausserdem, wie Benjamin Huggel die Chancen der Niederlande und Englands einschätzt und wer der erste Schweizer Penalty-Schütze sein könnte.

Kapitel:

00:00 Wird die Schweiz Europameister?

00:27 Investiert Benjamin Huggel?

00:57 Was macht Beni an der EM?

02:29 Anfragen bzgl. Karten

02:58 Bestehen noch Kontakte zu alten Bekannten?

03:37 Unterschied FC Basel früher und heute?

05:00 Was macht Benjamin Huggel in seiner aktuellen Tätigkeit?

06:38 Wollte Benjamin nie Trainer werden?

07:45 Wer wird Europameister und wie schlägt sich die Schweiz?

08:33 Niederlande und England?

09:23 Welche Spieler kommen in den Kader?

11:46 Geld im Fussball

13:35 Euphorie für das Turnier in der Schweiz

15:00 Wie investiert Benjamin privat?

16:37 Wer wird der erste Schweizer Penalty-Schütze?

