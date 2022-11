BX Swiss verleiht Publikums-Awards im Rahmen der Swiss ETF Awards 2023

Zürich – Im Rahmen der diesjährigen Swiss ETF Awards präsentierte und überreichte die Schweizer Börse BX Swiss die Publikums-Awards für den Schweizer ETF- und ETP-Anbieter des Jahres 2023 sowie für den ETF und ETP des Jahres 2023. Prämiert wurden iShares, Global X, 21Shares und die SEBA Bank.

Am Donnerstag wurden zum zweiten Mal die Swiss ETF Awards 2023 an die Gewinner überreicht. Im Fokus standen ETFs und ETPs in verschiedenen Award-Kategorien wie beispielsweise «Globale Dividendenaktien-ETFs», «Aktien Europa mit ESG-Ansatz» oder «Schweizer Aktien». Die ausgezeichneten Qualitätssieger sind ETFs, die im qualitativen ETF-Rating am besten in ihrer Vergleichskategorie zum Stichtag Ende September 2022 bewertet wurden.

Auf Basis einer Online-Umfrage auf der Plattform BX plus und finanzen.ch wurden jeweils der Schweizer ETF- und ETP-Anbieter des Jahres 2023 sowie der beliebteste Schweizer ETF- und ETP des Jahres 2023 ermittelt. Diese Publikums-Awards wurden von der Schweizer Börse BX Swiss präsentiert und folgenden Anbietern überreicht:

«Wir freuen uns sehr darüber, das zweite Mal den Publikums-Award im Rahmen der Swiss ETF-Awards überreichen zu dürfen. Als Schweizer Börse fokussieren wir uns stark auf die Bedürfnisse der Retail-KundInnen und der Publikum-Award gibt uns die Möglichkeit, Einblicke in die Interessen der Privat-AnlegerInnen zu erhalten. Die diesjährigen Prämierungen (in den Kategorien ETF-/ETP) zeigen, dass der Fokus auf Zukunftsthemen wie zum Beispiel Wasserstoffindustrie und der Bereich Blockchain-Technologie liegt. Das zeigt, dass die AnlegerInnen trotz herausfordernder Marktlage bereit sind, in zukunftsorientierte Anlagetrends zu investieren. Diese Tendenz berücksichtigen wir gern bei der weiteren Ausgestaltung unserer eigenen ETF-/ETP-Segmente», sagt David Kunz, COO der BX Swiss AG. (BX Swiss/mc)

Swiss ETF Awards 2023