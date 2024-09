Cerrion sammelt 5 Millionen Dollar ein, um KI-Videotechnologie in der Fertigung zu fördern

Zürich – Zürcher Video-KI-Startup Cerrion hat eine Finanzierung von 5 Millionen Dollar erhalten. Die Runde wurde von Y Combinator und Justin Kan’s Goat Capital angeführt, mit zusätzlicher Beteiligung von session.vc, Soma Capital, 10x Founders, Rebel Fund und namhaften Angel-Investoren.

Die verarbeitende Industrie hat mit geschätzten 1 Billion Dollar an jährlichen Verlusten aufgrund von Produktionsmängeln zu kämpfen. Die Hersteller in Europa und den USA sehen sich auch mit einem beispiellosen Arbeitskräftemangel konfrontiert, mit mehr als einer Million unbesetzter Stellen und einer rasch alternden qualifizierten Belegschaft, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Produktionsverlust von 20 Prozent beiträgt.

Produktivität trotz Arbeitskräftemangel aufrecht erhalten

Die videogestützte KI-Technologie von Cerrion automatisiert Aufgaben, die traditionell von Fachkräften erledigt werden, und hilft so den Herstellern, ihre Produktivität trotz Arbeitskräftemangels aufrechtzuerhalten. Sie nutzt Standard-CCTV-Kameras, um Produktionsprozesse zu erlernen und zu überwachen und Abweichungen automatisch in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

Diese Automatisierung verringert den Bedarf an ständiger menschlicher Aufsicht und stellt sicher, dass subtile Probleme sofort angegangen werden, um zu verhindern, dass kleine Probleme zu grossen Störungen eskalieren.

Die frühzeitige Erkennung und Reaktion von Cerrion ermöglicht es den Herstellern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, Unterbrechungen zu reduzieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Ausserdem verringert sich die Notwendigkeit menschlicher Interaktion mit einem gestörten Prozess, wodurch das Verletzungsrisiko gesenkt wird.

Karim Saleh, CEO von Cerrion: «Wir bei Cerrion sind mit einer kühnen Vision angetreten: Wir wollen Produktionslinien schaffen, in denen Probleme in Echtzeit erkannt und gelöst werden, bevor sie den Betrieb stören. Diese Vision hat uns dazu gebracht, unsere KI-gestützte Videoplattform zu entwickeln, die nicht nur kostspielige Unterbrechungen reduziert und die Gesamteffizienz steigert, sondern auch kritische Sicherheitsrisiken angeht.

Indem wir die Überwachung der Produktionslinien automatisieren, helfen wir den Herstellern, die Herausforderungen einer alternden Belegschaft und zunehmender betrieblicher Komplexität zu bewältigen, und stellen sicher, dass sie in einer sich schnell entwickelnden Industrielandschaft wettbewerbsfähig bleiben.»

Die Plattform von Cerrion wird derzeit in Fabriken in acht Ländern eingesetzt, darunter in den USA, Deutschland, Italien und der Türkei, wo sie die Produktionsverluste bereits um durchschnittlich über 30 Prozent reduziert hat.

Das Unternehmen hat bereits einige der grössten Glashersteller der Welt angezogen, darunter die Stoelzle Glass Group, Sisecam und Vidrala. Diese Hersteller produzieren Waren für grosse Marken wie Pepsi, Coca-Cola, Pfizer und Novartis.

Jeremias Meier, Partner bei session.vc: «Cerrion hat ein enormes Potenzial, ein weltweit führender Anbieter von Video-KI für die industrielle Automatisierung zu werden. Das talentierte Team ist unglaublich engagiert, und die Zusammenarbeit mit ihnen ist eine absolute Freude.»

Mit dieser neuen Finanzierungsrunde plant Cerrion, seine Reichweite in Europa und den Vereinigten Staaten zu vergrössern, die Fähigkeiten seiner Plattform zu verbessern und seinen Einfluss auf die verarbeitende Industrie zu erhöhen. (Tech.eu/mc/hfu)

Cerrion