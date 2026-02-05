CFT macht 2025 deutlich mehr Umsatz – Umfeld herausfordernd

Lausanne – Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat 2025 mehr Umsatz erzielt. Einen Ausblick macht das Unternehmen wie üblich nicht.

Der Erlös (IFRS) stieg laut Mitteilung vom Donnerstag um 6,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen resultierte sogar ein Plus von 11,3, Prozent. Damit lagen die Zahlen knapp unter den Schätzungen: Der AWP-Konsens hatte einen Umsatz von 1,13 Milliarden erwartet.

Allein im vierten Quartal lag der IFRS-Umsatz bei 274,5 Millionen Franken (+4,2%; +12,4 zu kWk), einschliesslich der Anteile an Joint Ventures waren es 293,2 Millionen Franken.

Das Umfeld war laut Mitteilung komplex und geprägt von einem Wechsel der Geldpolitik grosser Notenbanken hin zu einer vorsichtigen Lockerung sowie einer Zunahme der internationalen Handelsspannungen – insbesondere durch die US-Zölle. Auch gab es erhöhte geopolitische Unsicherheiten. Dadurch hätten Investoren ihre Portfolios aktiv neu bewertet, was zu einem erheblichen Anstieg des Transaktionsvolumens geführt habe – über alle Anlageklassen und Regionen hinweg.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr machte CFT in der Mitteilung nicht. Der vollständige Jahresbericht wird am 20. März vorgelegt.

Die Lausanner Gesellschaft agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Sie ist nach eigenen Angaben in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 2400 Personen. (awp/mc/ps)

Compagnie Financière Tradition