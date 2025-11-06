CFT steigert Umsatz im dritten Quartal

Lausanne – Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt. Zwischen Juni und September stieg der Umsatz (IFR) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,0 Prozent auf 261,2 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum sogar 11,3 Prozent.

Auf bereinigter Basis erreichte der Umsatz 278,3 Millionen Franken, was einem Plus von 9,4 Prozent zu konstanten Wechselkursen entspricht. Das Interdealer Brokerage-Geschäft (IDB) legte 10,7 um Prozent zu, während das Devisenhandelsgeschäft für Retail-Anleger in Japan (Non-IDB) um 25,3 Prozent zurückging.

Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT einen konsolidierten Umsatz (IFRS) von 841,3 Millionen Franken aus. Dies entspricht einem währungsbereinigten Plus von 10,9 Prozent und einem Wachstum zu aktuellen Wechselkursen von 6,7 Prozent. Einschliesslich Joint Ventures ergab sich ein Umsatz von 910,4 Millionen Franken, ein Anstieg um 11,3 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab CFT wie üblich nicht.

CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Das Lausanner Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2400 Mitarbeitende. (awp/mc/ps)

Compagnie Financière Tradition