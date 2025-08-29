CFT mit deutlich höherem Gewinn im ersten Halbjahr

Lausanne – Die Westschweizer Brokerfirma Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Mit Blick nach vorn bleibt das Unternehmen zuversichtlich.

Der Reingewinn auf Gruppenebene lag mit 70,2 Millionen Franken um 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar gut 20 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um knapp 31 Prozent auf 88,2 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus gut 34 Prozent.

Die Umsatzzahlen hatte das Unternehmen schon Anfang August bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) und konstanten Wechselkursen um 9,6 Prozent auf 632,1 Millionen.

Betriebsgewinn um ein Drittel gestiegen

Einschliesslich der Beteiligung am Ergebnis von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures stieg der Betriebsgewinn zu konstanten Wechselkursen um fast 33 Prozent auf 103,5 Millionen Franken, was zu einem Anstieg der Marge auf 16,4 von 13,8 Prozent führte.

Die starke Entwicklung sei insbesondere der hohen Marktvolatilität zu verdanken, die durch erhöhte Unsicherheit mit Blick auf die Geldpolitik, den Handelskonflikt und höhere geopolitische Risiken getrieben wurde, so CFT.

Zu den weiteren Aussichten bleibt CFT zuversichtlich, wenn auch unkonkret. So habe sich die Aktivität und das wachsende Momentum aus dem ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte bislang fortgesetzt. Der organische Wachstumspfad soll fortgesetzt werden. Derweil hätten eine starke Bilanz und eine hohe Kostenkontrolle weiterhin Priorität, um auf Wachstumschancen reagieren zu können. (awp/mc/pg)