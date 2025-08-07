CFT steigert Umsatz im Halbjahr um 8,0 Prozent auf 580 Mio Fr.

Lausanne – Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2025 von einer hohen Marktvolatilität profitiert und kräftig zugelegt. Der Umsatz (gemäss IFRS) nahm um 8,0 Prozent auf 580,1 Millionen Franken zu.

Auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) waren es plus 9,6 Prozent auf 632,1 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrugen die Wachstumsraten laut Mitteilung vom Donnerstag 10,8 bzw. 12,3 Prozent. Der IDB-Bereich (Interdealer Broking Business), der gut 96 Prozent des Umsatzes ausmacht, legte zu konstanten Wechselkursen 11,2 Prozent zu.

Allein im zweiten Quartal belief sich der konsolidierte Umsatz (IFRS) auf 285,4 Millionen Franken, was gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal einem Anstieg um 5,1 Prozent entspricht (+12,4% zu konst. WK).

Die Entwicklung sei durch starke Marktvolatilität unterstützt worden, die durch anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich der Geldpolitik, die Einführung neuer Handelsbarrieren und verschärfte geopolitische Spannungen verursacht worden sei, heisst es weiter. In diesem Umfeld habe die Gruppe ein Umsatzwachstum in allen Anlageklassen und Regionen verzeichnet.

Darüber hinaus habe Gaitame.com, das Privatkunden in Japan (ohne IDB) bedient, im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 47,6 Prozent zu konstanten Wechselkursen verbucht. Dieses sei durch die Integration der Money Partners Group, die im Dezember 2024 von Gaitame.com übernommen wurde, vorangetrieben worden.

Die Gewinnzahlen zum Halbjahr werden erst am 29. August bekannt gegeben. Zum weiteren Ausblick äusserte sich CFT in der Mitteilung nicht. (awp/mc/ps)

