CFT steigert Umsatz im dritten Quartal deutlich

Lausanne – Compagnie Financière Tradition hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz kräftig gesteigert. Besonders stark gewachsen ist dabei das Retail-Geschäft mit Privatanlegern.

Der ausgewiesene Umsatz nach IFRS stieg im dritten Quartal auf 283,9 Millionen Franken, ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ohne Währungseinflüsse läge das Plus bei 7,1 Prozent Der Umsatz inklusive des Anteils an Gemeinschaftsunternehmen erhöhte sich auf 310,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 11,5 Prozent entspricht (+10,2% in Lokalwährungen). Mit dem Quartalsumsatz hat CFT die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Das Interdealer-Broking-Geschäft legte in Lokalwährungen um 7 Prozent zu. Das Retail-Geschäft mit Privatanlegern wuchs in Lokalwährungen um 118 Prozent, getrieben durch die starke Entwicklung von Gaitame.com, heisst es weiter.

Deutlich mehr Umsatz

Für die ersten neun Monate des Jahres wies CFT einen IFRS-Umsatz von 881,6 Millionen Franken aus, ein Plus von 4,8 Prozent (+9,7% in Lokalwährungen). Inklusive der Gemeinschaftsunternehmen belief sich der Umsatz auf rund 956,5 Millionen Franken, ein Anstieg von 5,1 Prozent oder 10 Prozent in Lokalwährungen.

Die Westschweizer Brokerfirma erklärte, die Geschäftsaktivität im Oktober habe den positiven Trend seit Jahresbeginn fortgesetzt. Wie üblich gibt das Management keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Das Lausanner Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2400 Mitarbeitende. (awp/mc/pg)