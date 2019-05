BX Swiss startet Handel mit strukturierten Produkten im Segment deriBX

Bern – Die BX Swiss hat das Handelssegment deriBX für strukturierte Produkte gestartet – mit der Commerzbank als erstem Emittenten.

„Als Schweizer Börse erweitern wir mit deriBX das Produktuniversum für Privatanleger, Vermögensverwalter und Pensionskassen in der Schweiz“, sagt Harald Schnabel, CEO der BX Swiss AG: „Zum Start macht die Commerzbank als europaweit führender Emittent ein breites Spektrum an strukturierten Produkten bei uns handelbar. In den nächsten Monaten werden wir das Angebot in unserem Handelssegment mit weiteren Emittenten ausbauen.“

20’000 Hebelprodukte der Commerzbank

Im Segment deriBX werden in den kommenden Wochen schrittweise rund 20’000 Hebelprodukte der Commerzbank kotiert: Die Warrants, Knock-out-Produkte und Faktorzertifikate beziehen sich auf Basiswerte wie Aktien und Indizes aus der Schweiz, Europa und den USA. „Als Emittent und Market Maker im Segment deriBX können wir Anlegern in der Schweiz hohe Handelsqualität bieten. Gemeinsam mit der BX Swiss wollen wir den Markt für strukturierte Produkte beleben und aktiv mitgestalten“, sagt Dominique Böhler, Head of Equity Markets and Commodities Schweiz der Commerzbank AG.

Handel zwischen 09:00 – 17:30 Uhr

Das Segment deriBX basiert auf einem innovativen Marktmodell, das den Marktteilnehmern einen verlässlichen Rahmen für hochwertigen Börsenhandel bietet. Damit können die Emittenten als Market Maker ein hohes Mass an Liquidität bereitstellen, so dass Anleger von engen Spreads für höhere Volumina profitieren. Auf deriBX lassen sich strukturierte Produkte in Schweizer Franken täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr handeln – über alle an die BX Swiss angeschlossenen Handelspartner und Banken. Eine attraktive Gebührenstruktur für Anleger wie für Emittenten rundet das Angebot von deriBX ab. (BX/mc/hfu)

BX Swiss