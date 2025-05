Chinesische Zentralbank senkt erneut Zinsen

Peking – Die chinesische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Zwei wichtige Zinssätze liegen seit Dienstag auf einem historisch niedrigen Niveau.

Peking versucht so, vor dem Hintergrund einer anhaltenden Krise im Immobiliensektor sowie des Handelskonflikts mit den USA die Konjunktur anzukurbeln. Die Zinssenkungen beeinflussen bestehende und neue Kredite für Unternehmen und Haushalte sowie die Zinssätze für Hypotheken. Beide nun gesenkten Leitzinssätze waren zuletzt im Oktober gesenkt worden, damals ebenfalls auf einen neuen historischen Tiefstand.

Jüngste Konjunkturzahlen zeigen, dass die chinesische Wirtschaft dem Handelskonflikt mit den USA bislang standhalten konnte. Die Industrieproduktion im April legte um 6,1 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das war ein etwas stärkerer Anstieg als von Analysten erwartet worden war, jedoch weniger als das Plus von 7,7 Prozent im März.

Die USA hatten hohe Zölle auf Importe aus China und anderen Ländern verhängt, Peking reagierte darauf mit Gegenzöllen. US-Präsident Donald Trump hob daraufhin die Aufschläge auf chinesische Produkte weiter an. Im April wurden so auf viele Lieferungen von China in die USA 145 Prozent Zoll fällig. Im Gegenzug erhob China in den meisten Fällen 125 Prozent Zoll.

Schwacher Konsum im Inland

In der vergangenen Woche verständigten sich Peking und Washington darauf, die gegenseitigen Zölle für zunächst 90 Tage stark zu reduzieren. Darüber hinaus kämpft die chinesische Wirtschaft jedoch mit einem anhaltend schwachen Binnenkonsum, einer drohenden Deflation und einem kriselnden Immobiliensektor. Das Wachstumsziel von rund fünf Prozent für 2025 halten viele Beobachter daher für ambitioniert.

«Die Zinssenkungen werden die Zinszahlungen für bestehende Kredite verringern und damit den Druck auf verschuldete Unternehmen etwas mindern», erklärte Zichun Huang, China-Experte bei Capital Economis. «Sie werden auch die Preise für neue Kredite senken». Es sei jedoch unwahrscheinlich, «dass die bescheidenen Zinssenkungen allein die Kreditnachfrage oder die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen spürbar ankurbeln werden». Demnach dürften weitere Zinssenkungen folgen. (awp/mc/ps)

