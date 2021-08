CKW weitet ihr Elektroinstallations- und Solargeschäft auf die Nordwestschweiz aus

Emmen – CKW übernimmt mit der Elektro Basilisk AG ein florierendes Basler Elektro-Unternehmen. Mit dieser Ergänzung baut CKW ihr Elektroinstallations- und Solargeschäft auf die Nordwestschweiz aus.

CKW treibt das Wachstum in der Deutschschweiz voran und kauft das Basler Elektro-Unternehmen Elektro Basilisk AG. Mit dieser gezielten Ergänzung erweitert CKW ihr eigenes Installationsgeschäft auf die Nordwestschweiz.

Elektro Basilisk AG beschäftigt am Standort in Basel knapp 40 Mitarbeitende. Das 1997 gegründete Unternehmen hat sich über die Jahre einen starken Namen für sämtliche Installationsarbeiten insbesondere von Neubauten gemacht. Weiter bietet Elektro Basilisk AG sämtliche Dienstleistungen rund um Elektro- und Telematikinstallationen, Reparaturservice und Solar an – von der Planung über die Realisation bis zum Unterhalt. Es ergänzt somit das Portfolio von CKW optimal und stützt gleichzeitig die Strategie, das Geschäftsfeld Gebäudetechnik und insbesondere Solar weiter auszuweiten.

Die Geschäftsführer Javier Tur und Steffen Pfründer sowie der stellvertretende Geschäftsführer Martin Pejic bleiben weiterhin im Unternehmen, ebenso alle weiteren Mitarbeitenden. Sie werden die Geschicke der Firma auch in Zukunft lenken und garantieren dem Kundenstamm Kontinuität.

Mit der Akquisition von Elektro Basilisk AG fasst CKW in der strategisch interessanten Region Nordwestschweiz Fuss. «Elektro Basilisk AG ergänzt die Kompetenzen innerhalb der CKW-Gruppe sowohl geografisch wie auch thematisch optimal», freut sich Thomas Gisler, Geschäftsbereichsleiter Elektro von CKW. Und Javier Tur von Elektro Basilisk AG ergänzt: «Wir freuen uns, mit CKW neu einen starken Partner an der Seite zu haben. Gemeinsam werden wir in der Region Basel das Installationsgeschäft und den Solarausbau vorantreiben.» (CKW/mc/ps)

