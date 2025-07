SGS übernimmt US-Prüfkonzern ATS

Genf – Der Warenprüfkonzern SGS verstärkt sich mit einer grösseren Übernahme in den USA. Dazu wird das nordamerikanische Prüfunternehmen Applied Technical Services ATS mit insgesamt 2100 Mitarbeitenden übernommen.

Die ATS-Übernahme werde mit 1,325 Milliarden US-Dollar bewertet, teilte SGS am Mittwoch mit. Mit dem Zukauf werde ein Meilenstein bei den Zielen zur Verdopplung des Umsatzes in der Region Nordamerika bis 2027 (im Vergleich zu 2023) gemacht. Das Umsatzniveau von SGS werde mit dem Zukauf dort auf über 1,5 Milliarden Dollar ansteigen.

Ab 2026 erwartet SGS einen Umsatzbeitrag von ATS in Höhe von 460 Millionen Dollar, der EBITDA-Beitrag soll bei 95 Millionen liegen – vor Synergie-Effekten.

Synergien von 30 Millionen Dollar jährlich

Für die Synergien peilt SGS in den ersten drei Jahren nach Ende der Transaktion einen EBITDA-Beitrag von mindestens 30 Millionen Dollar jährlich an. Der EPS-Beitrag werde ab dem ersten Jahr positiv sein. Zudem dürfte das Umsatzwachstum und die operative Marge verbessert werden. Der Abschluss der Übernahme wird aktuell Ende 2025 bzw. Anfang 2026 erwartet.

Finanziert wird der Grossteil des Kaufpreises durch Barmittel und Fremdkapital, hiess es weiter. Ein kleiner Teil in Höhe von 100 Millionen Dollar werde indes in SGS-Aktien an einige Aktionäre und wichtige Mitarbeiter gezahlt, mit einer Haltefrist von drei Jahren. (awp/mc/pg)