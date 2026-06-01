theScreener-Analyse: Gesundheitsdienstleister – Das stille Comeback eines unterschätzten Sektors

Weltweit bewegten sich die Aktien von Gesundheitsdienstleistern in den vergangenen fünf Jahren grösstenteils seitwärts. Während Branchen wie Technologie oder Rohstoffe im Fokus vieler Anleger standen, geriet der Gesundheitssektor eher in den Hintergrund.

Aus unserer Sicht zu Unrecht: Zahlreiche führende Unternehmen im Bereich Gesundheitsdienstleistungen konnten ihre Gewinne kontinuierlich steigern. Analysten rechnen zudem auch in den kommenden Jahren mit anhaltend zweistelligen Wachstumsraten.

Entsprechend überrascht es kaum, dass die Kurse im Sektor in den vergangenen Wochen wieder deutlich angezogen haben.

Ein idealer Zeitpunkt also, um tiefer einzusteigen: In unserer globalen Sektoranalyse finden Sie die wertvollsten, erfolgreichsten, defensivsten und attraktiv bewerteten Aktien des Sektors – kompakt, transparent und nach unterschiedlichen Investmentstilen geordnet.

Im Sektor Gesundheitsdienstleister sind ca. 10% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Gesundheitswesen vertreten und weniger als 1% des globalen Marktes. theScreener analysiert 92 Gesellschaften in diesem Sektor.

Der Sektor befindet sich 1% unter seinem 52 Wochen Hoch und 25% über dem 52 Wochen Tief (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 20. Mai 2025: 5,6% gegenüber von 8,0% der Branche Gesundheitswesen und 23,5% bei TSC_World.

Gegenwärtig liegen 33,7% der Titel in einem Aufwärtstrend. (theScreener/mc/ps)

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