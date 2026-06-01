Kiel – Investforwomen bietet fundierte Investmentberatung speziell für Frauen an. Das klingt gut – aber wie sind die Investforwomen-Erfahrungen tatsächlich? Dazu wurden über 300 Bewertungen auf Google und Trustpilot ausgewertet, echte Kundinnenberichte analysiert und der gesamte Beratungsprozess genauer betrachtet. Das Ergebnis zeigt ein klares Bild: Viele Frauen berichten von verständlicher Unterstützung, individueller Betreuung und mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Finanzen.

Trotzdem stellen sich wichtige Fragen: Wie funktioniert die Beratung genau? Und wie kann ein Angebot dauerhaft kostenlos sein? In diesem Artikel wird ein datenbasierten Überblick gegeben, ergänzt durch konkrete Beispiele und eine klare Einordnung der wichtigsten Aspekte rund um Kosten, Ablauf und Kundinnenzufriedenheit.

Was ist Investforwomen und wie funktioniert die Beratung?

Investforwomen ist eine spezialisierte Investmentberatung für Frauen mit Sitz in Kiel. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Frauen beim strukturierten Vermögensaufbau, bei der Altersvorsorge und bei finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht eine individuelle 1:1-Beratung, die langfristig angelegt ist und sich an der persönlichen Lebenssituation orientiert.

Die Beratung wird ausschliesslich von Frauen durchgeführt. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und eine Kommunikation auf Augenhöhe zu ermöglichen. Viele Kundinnen berichten, dass gerade dieser Punkt den Einstieg in das Thema Finanzen deutlich erleichtert.

Unternehmens-Steckbrief auf einen Blick

Ein kurzer Blick auf die wichtigsten Eckdaten hilft dir, Investforwomen besser einzuordnen:

Merkmal Details Sitz Kiel Gründerin Jenny Walter Spezialisierung Investmentberatung für Frauen Team ausschließlich Beraterinnen Beratungskosten 0 Euro Bewertungen ca. 5 Sterne (Google & Trustpilot) Beratene Kundinnen über 5’000 Besonderheiten individuelle Strategien, langfristige Begleitung

Diese Kennzahlen zeigen, dass Investforwomen bereits eine relevante Grösse im Bereich Finanzberatung für Frauen aufgebaut hat.

Wofür steht Investforwomen?

Im Kern geht es bei Investforwomen nicht um standardisierte Finanzprodukte, sondern um eine persönliche Strategie. Jede Kundin bringt unterschiedliche Voraussetzungen, Ziele und Erfahrungen mit. Genau darauf wird die Beratung abgestimmt.

Typische Schwerpunkte sind:

Aufbau von Vermögen über Investments

Planung der Altersvorsorge

Strukturierung von Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung langfristiger finanzieller Ziele

Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die verständliche Vermittlung von Finanzwissen. Komplexe Themen werden so erklärt, dass sie selbst nachvollzogen werden können. Ziel ist es, dass man fundierte Entscheidungen treffen kann und nicht dauerhaft von externer Unterstützung abhängig ist.

Warum richtet sich die Beratung speziell an Frauen?

Der Fokus auf Frauen hat einen klaren Hintergrund. Studien zeigen, dass Frauen im Durchschnitt andere finanzielle Ausgangssituationen haben als Männer. Zwei zentrale Begriffe sind dabei der Gender-Pay-Gap und der Gender-Pension-Gap.

Der Gender-Pay-Gap beschreibt den Unterschied im durchschnittlichen Einkommen

Der Gender-Pension-Gap zeigt die Differenz bei der Altersvorsorge

Hinzu kommen Faktoren wie Karrierepausen, Teilzeitphasen oder längere Lebenserwartung. Diese Aspekte führen dazu, dass finanzielle Planung für Frauen oft anders aufgebaut sein muss.

Investforwomen setzt genau hier an. Die Beratung berücksichtigt diese Rahmenbedingungen und entwickelt Strategien, die zur jeweiligen Lebensrealität passen. Dadurch entsteht ein Ansatz, der nicht nur theoretisch fundiert ist, sondern auch praktisch umsetzbar bleibt.

Investforwomen Erfahrungen: Was sagen echte Kundinnen?

Ein zentraler Faktor bei der Bewertung von Investforwomen sind die Erfahrungen echter Kundinnen. Bewertungen geben einen direkten Einblick in die Praxis und zeigen, wie die Beratung tatsächlich wahrgenommen wird. Für diesen Artikel wurden mehrere hundert Rezensionen auf Google und Trustpilot ausgewertet, um ein möglichst realistisches Gesamtbild zu erhalten.

Bewertungsanalyse: Google und Trustpilot im Überblick

Die Daten zeigen ein klares Muster: Investforwomen erreicht auf beiden Plattformen sehr hohe Bewertungen. Insgesamt liegen über 300 öffentliche Rezensionen vor, mit einem Durchschnitt von etwa 4,9 bis 5,0 Sternen.

Auffällig ist vor allem die Verteilung:

Der Grossteil der Bewertungen liegt bei 5 Sternen

Nur ein sehr kleiner Anteil fällt unter 4 Sterne

Negative Bewertungen sind selten und betreffen meist organisatorische Punkte

Diese Konsistenz über mehrere Plattformen hinweg spricht für eine stabile Kundinnenzufriedenheit und erhöht die Aussagekraft der Bewertungen deutlich. Auch dieser Bericht über Langzeiterfahrungen im Weser Report passt dazu.

Das loben Kundinnen besonders häufig

Inhaltlich wiederholen sich bestimmte Aspekte in vielen Erfahrungsberichten. Besonders häufig genannt werden:

verständliche Erklärungen auch bei komplexen Finanzthemen

individuelle Beratung statt vorgefertigter Lösungen

Geduld und ausreichend Zeit in den Gesprächen

eine feste Ansprechpartnerin über den gesamten Prozess hinweg

das Gefühl, ernst genommen zu werden

Viele Kundinnen beschreiben, dass sie sich zum ersten Mal wirklich sicher im Umgang mit ihren Finanzen fühlen. Gerade Einsteigerinnen profitieren davon, dass Themen wie Investments oder Altersvorsorge Schritt für Schritt erklärt werden.

Ein weiterer wiederkehrender Punkt ist die langfristige Begleitung. Die Beratung endet nicht nach einem Termin, sondern wird über längere Zeit fortgeführt und bei Bedarf angepasst.

Welche Kritikpunkte gibt es?

Auch wenn die Bewertungen überwiegend positiv sind, gibt es einzelne kritische Stimmen. Diese beziehen sich meist auf:

Wartezeiten für Ersttermine aufgrund hoher Nachfrage

Unsicherheit beim Thema Provisionsmodell

Diese Punkte sind jedoch nicht ungewöhnlich für stark nachgefragte Beratungsangebote. Inhaltliche Kritik an der Qualität der Beratung selbst ist deutlich seltener zu finden.

Ein kritischer Blick auf die Bewertungen

Bewertungen sind ein wichtiger Indikator, sollten aber immer eingeordnet werden. Im Fall von Investforwomen fällt auf, dass die positiven Rückmeldungen nicht nur auf einer Plattform auftreten, sondern plattformübergreifend konsistent sind.

Das spricht dafür, dass es sich nicht um vereinzelte Meinungen handelt, sondern um ein wiederkehrendes Muster in der Kundinnenerfahrung.

Gleichzeitig gilt: Online-Bewertungen können nie die gesamte Realität abbilden. Sie geben jedoch eine klare Tendenz vor – und diese fällt bei Investforwomen eindeutig positiv aus.

Wie läuft die Beratung bei Investforwomen konkret ab?

Neben den Bewertungen spielt der tatsächliche Ablauf eine entscheidende Rolle für die Investforwomen Erfahrungen. Viele positive Rückmeldungen lassen sich direkt auf die klare Struktur und die persönliche Betreuung zurückführen. Die Beratung folgt einem festen Prozess, der gleichzeitig genug Raum für individuelle Anpassungen lässt.

Der Ablauf Schritt für Schritt

Der Einstieg beginnt unkompliziert über eine Online-Anmeldung. Bereits hier werden erste Informationen abgefragt, um die Beratung vorzubereiten. Anschliessend folgt ein kurzes telefonisches Erstgespräch, in dem die aktuelle Situation und die Ziele grob eingeordnet werden.

Danach findet ein ausführlicher Termin per Zoom oder vor Ort statt. In diesem Gespräch geht es darum, die finanzielle Situation im Detail zu verstehen. Auf dieser Grundlage erstellt die Beraterin im nächsten Schritt eine individuelle Strategie.

Diese wird verständlich erklärt und gemeinsam umgesetzt. Dabei werden bestehende Verträge geprüft, neue Möglichkeiten aufgezeigt und eine klare Struktur für das Budget entwickelt. Auch nach der Umsetzung bleibt die Betreuung bestehen. In regelmässigen Check-ups wird die Strategie angepasst, wenn sich die Lebenssituation verändert.

Ein Praxisbeispiel: Julia (32) und ihr Weg zur Strategie

Ein typisches Beispiel zeigt, wie individuell die Beratung aufgebaut ist. Julia ist 32 Jahre alt, arbeitet als Architektin und verdient monatlich 3.463 Euro netto. Sie möchte ihre Altersvorsorge verbessern und langfristig Vermögen aufbauen.

Nach der Analyse ergibt sich eine klare Struktur:

300 Euro fliessen in die Altersvorsorge

150 Euro werden in Investments investiert

150 Euro bleiben als flexible Rücklagen

Ihr Ziel ist es, sich finanziell abzusichern und perspektivisch eine zweite Immobilie zu erwerben. Die Strategie wird dabei so aufgebaut, dass sie zu ihrem Einkommen und ihren Lebenszielen passt.

Warum der Prozess für viele Kundinnen funktioniert

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Kombination aus Struktur und persönlicher Betreuung. Der Prozess gibt eine klare Orientierung, ohne starr zu sein. Jede Strategie wird individuell entwickelt und verständlich erklärt.

Hinzu kommt die langfristige Begleitung. Viele Kundinnen berichten, dass sie sich nicht allein gelassen fühlen, sondern dauerhaft eine Ansprechpartnerin haben. Genau diese Kombination aus Klarheit, Individualität und kontinuierlicher Betreuung sorgt dafür, dass die Beratung für viele Frauen greifbar und umsetzbar wird.

Ist Investforwomen seriös?

Wer sich mit Investforwomen beschäftigt, stellt sich früher oder später genau diese Frage. Gerade im Finanzbereich ist Vertrauen entscheidend. Neben Bewertungen spielen dabei auch Unternehmensdaten, Transparenz und die Einordnung im Markt eine wichtige Rolle.

Investforwomen ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen mit Sitz in Kiel. Gründerin ist Jenny Walter. Das Unternehmen ist im Handelsregister eingetragen und verfügt über die erforderlichen gewerblichen Zulassungen für die Finanzberatung.

Ein zentraler Punkt ist die transparente Kommunikation. Investforwomen legt offen, wie die Beratung funktioniert, wie der Ablauf gestaltet ist und wie sich das Unternehmen finanziert. Auch der Beratungsprozess ist klar strukturiert und für Kundinnen nachvollziehbar aufgebaut.

Diese Transparenz ist ein wichtiger Faktor für Vertrauen, insbesondere in einem sensiblen Bereich wie Finanzen.

Bewertungslage als Vertrauenssignal

Ein weiterer relevanter Indikator ist die Bewertungslage. Mit über 300 Rezensionen auf Google und Trustpilot und einer durchschnittlichen Bewertung von nahezu 5 Sternen ergibt sich ein sehr positives Gesamtbild.

Wichtig ist dabei nicht nur die Höhe der Bewertung, sondern auch die Konsistenz. Die Rückmeldungen sind plattformübergreifend ähnlich und bestätigen wiederkehrende Stärken wie Verständlichkeit und individuelle Betreuung.

Klare Positionierung in der Branche

Im Vergleich zur klassischen Finanzberatung zeigt sich ein klarer Unterschied. Viele Anbieterinnen arbeiten mit standardisierten Prozessen oder weniger persönlicher Betreuung. Zudem sind Bewertungen in der Finanzbranche häufig deutlich gemischter.

Investforwomen fällt hier durch die Kombination aus hoher Kundinnenzufriedenheit, transparenter Arbeitsweise und klarer Positionierung auf. Die vorhandenen Daten und Rückmeldungen sprechen dafür, dass das Unternehmen als seriöser Anbieter im Bereich Investmentberatung eingeordnet werden kann.

Investforwomen & Kosten: Ist die Beratung wirklich kostenlos?

Ein Punkt, der in vielen Investforwomen Erfahrungen immer wieder auftaucht, ist das Thema Kosten. Gerade weil das Angebot als kostenlos beschrieben wird, fragen sich viele Frauen, wie das konkret funktioniert und ob versteckte Gebühren entstehen.

Wie finanziert sich Investforwomen?

Die Beratung bei Investforwomen ist für dich als Kundin tatsächlich kostenlos. Das bedeutet: Man zahlt weder für Gespräche noch für die Erstellung der Strategie oder die langfristige Begleitung.

Die Vergütung erfolgt über Provisionen, die Investforwomen von Produktanbieterinnen erhält. Wenn man sich im Rahmen der Beratung für bestimmte Finanzprodukte entscheidet, erhält das Unternehmen dafür eine Vergütung.

Wichtig dabei:

Diese Provisionen sind bereits in den jeweiligen Produkten einkalkuliert und werden transparent kommuniziert. Es entstehen für die Kundinnen keine zusätzlichen Beratungskosten.

Ist das ein Nachteil für Kundinnen?

Das Provisionsmodell ist in der Finanzbranche weit verbreitet und grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Entscheidend ist, wie transparent damit umgegangen wird und ob die Empfehlungen nachvollziehbar sind.

Viele Kundinnen berichten, dass sie die Empfehlungen gut verstehen und sich ausreichend informiert fühlen, um eigene Entscheidungen zu treffen. Genau hier liegt ein wichtiger Unterschied: Die Beratung zielt darauf ab, Wissen zu vermitteln, statt nur Produkte zu platzieren.

Dennoch ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, wie das Modell funktioniert und Fragen offen anzusprechen.

Vergleich mit kostenpflichtigen Beratungen

Im Vergleich zu klassischen Finanzberaterinnen oder Honorarberaterinnen zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei den Kostenstrukturen.

Typische Modelle im Markt sind:

Stundenhonorare für Beratungsgespräche

Pauschalpreise pro Termin

umfangreiche Einmalzahlungen für Finanzkonzepte

Teilweise können hier mehrere hundert Euro pro Gespräch anfallen. Anbieterinnen wie FinMarie verlangen beispielsweise für einzelne Beratungen Beträge bis zu 999 Euro.

Investforwomen positioniert sich bewusst anders. Der Zugang zur Beratung ist kostenfrei, wodurch auch Frauen ohne grosses Startkapital eine professionelle Unterstützung nutzen können.

Investforwomen vs. andere Beratungen – Ein direkter Vergleich

Um die Investforwomen Erfahrungen besser einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf vergleichbare Anbieterinnen. Besonders relevant sind hier Femance und FinMarie, die ebenfalls Finanzberatung für Frauen anbieten, jedoch mit unterschiedlichen Ansätzen und Kostenstrukturen arbeiten.

Kriterium Investforwomen Femance FinMarie Kosten 0 Euro teilweise kostenpflichtig bis zu 999 Euro Spezialisierung Frauen Frauen Frauen Frauenteam ja teilweise ja Langfristige Begleitung ja eingeschränkt teilweise Bewertung sehr hoch gut gut

Wo Investforwomen besonders stark ist

Ein klarer Vorteil liegt im kostenfreien Zugang zur Beratung. Dadurch können auch Frauen starten, die sich eine klassische Finanzberatung aktuell nicht leisten möchten. Hinzu kommt die langfristige Begleitung, die über einzelne Gespräche hinausgeht.

Auch die Spezialisierung auf Frauen und das reine Beraterinnen-Team werden häufig als entscheidender Unterschied wahrgenommen.

Wo Unterschiede zu anderen Anbieterinnen liegen

Andere Anbieterinnen setzen stärker auf feste Beratungsmodelle mit klar definierten Leistungen pro Termin. Diese können strukturierter wirken, sind jedoch oft kostenpflichtig.

Investforwomen verfolgt dagegen einen flexibleren Ansatz mit kontinuierlicher Betreuung. Die Unterschiede liegen daher weniger in den Themen als vielmehr in der Art der Umsetzung und im Zugang zur Beratung.

Wer steckt hinter Investforwomen?

Hinter Investforwomen steht ein Team aus erfahrenen Beraterinnen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen. Gegründet wurde das Unternehmen von Jenny Walter mit dem Ziel, Frauen den Zugang zu professioneller Investmentberatung zu erleichtern.

Das Beraterinnen-Team

Das Team besteht ausschliesslich aus Frauen, die fest angestellt sind und Kundinnen über einen längeren Zeitraum begleiten. Eine feste Ansprechpartnerin sorgt dafür, dass nicht bei jedem Termin neu gestartet werden musst, sondern kontinuierlich betreut wird.

Weitere Einblicke in die Struktur und Zusammensetzung findet man über das Beraterinnen-Team.

Welche Expertise bringt das Team mit?

Die Beraterinnen vereinen Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Finanzwelt:

Banking und Finanzinstitute

Versicherungen

Steuerberatung

Fondsmanagement

Immobilien

Diese Kombination ermöglicht eine ganzheitliche Beratung, bei der unterschiedliche Aspekte miteinander verknüpft werden.

Warum das reine Frauenteam ein Vorteil ist

Viele Kundinnen empfinden die Beratung als besonders zugänglich, weil sie auf Augenhöhe stattfindet. Themen wie finanzielle Unsicherheit oder Altersvorsorge werden offen angesprochen und verständlich erklärt.

Das gemeinsame Verständnis für typische Lebenssituationen trägt dazu bei, dass sich viele Frauen schneller öffnen und aktiver mit ihren Finanzen beschäftigen.

Für wen eignet sich Investforwomen?

Nicht jede Finanzberatung passt zu jeder Lebenssituation. Investforwomen richtet sich gezielt an Frauen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen möchten und dabei Unterstützung suchen.

Typische Ausgangssituationen

Viele Kundinnen stehen vor ähnlichen Herausforderungen:

Unsicherheit im Umgang mit Finanzthemen

fehlende Struktur bei Einnahmen und Ausgaben

Wunsch nach klarer Altersvorsorge

erste Schritte im Bereich Investments

Oft fehlt weniger die Motivation als vielmehr ein verständlicher Einstieg.

Wann die Beratung besonders sinnvoll ist

Die Beratung eignet sich besonders, wenn man:

mit dem Vermögensaufbau beginnen möchte

die finanzielle Situation strukturieren will

langfristige Ziele wie Immobilien oder Altersvorsorge plant

Durch den individuellen Ansatz kann die Strategie an unterschiedliche Lebensphasen angepasst werden. Das macht Investforwomen vor allem für Frauen interessant, die eine langfristige Begleitung suchen und nicht nur eine einmalige Beratung.

FAQ

Viele Frauen suchen gezielt nach klaren Antworten, bevor sie sich für eine Beratung entscheiden. Die wichtigsten Fragen zu Investforwomen lassen sich anhand der verfügbaren Daten und Erfahrungen gut beantworten.

Ist Investforwomen seriös?

Ja, Investforwomen ist ein registriertes Unternehmen mit Sitz in Kiel und verfügt über die notwendigen gewerblichen Zulassungen. Zusätzlich sprechen über 300 sehr gute Bewertungen auf Google und Trustpilot für eine hohe Kundinnenzufriedenheit und eine seriöse Arbeitsweise.

Wie sind die Investforwomen Erfahrungen?

Die Investforwomen Erfahrungen fallen überwiegend sehr positiv aus. Kundinnen berichten häufig von verständlicher Beratung, individueller Betreuung und einer langfristigen Begleitung. Besonders hervorgehoben wird, dass komplexe Finanzthemen nachvollziehbar erklärt werden.

Was kostet die Beratung bei Investforwomen?

Die Beratung ist für dich als Kundin kostenlos. Investforwomen finanziert sich über Provisionen von Produktanbieterinnen. Diese sind bereits in den Produkten enthalten, sodass keine zusätzlichen Kosten für die Beratung entstehen.

Wer steckt hinter Investforwomen?

Gründerin ist Jenny Walter. Das Unternehmen besteht aus einem Team von Beraterinnen mit Erfahrung in Bereichen wie Banking, Versicherungen, Fondsmanagement und Finanzplanung. Der Sitz des Unternehmens ist in Kiel.

Wie lange dauert eine Beratung bei Investforwomen?

Die Beratung besteht aus mehreren Gesprächen. Nach der ersten Analyse und Strategieentwicklung folgt eine langfristige Begleitung mit regelmässigen Check-ups, bei denen die Strategie angepasst wird.

Für wen eignet sich Investforwomen?

Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen zwischen 25 und 45 Jahren, die Vermögen aufbauen, ihre Altersvorsorge verbessern oder mehr Struktur in ihre Finanzen bringen möchten.

Kann ich mich auch online beraten lassen?

Ja, die Beratung kann digital per Zoom stattfinden. Alternativ sind in bestimmten Fällen auch persönliche Termine möglich.

Was passiert nach der Erstberatung?

Nach dem ersten Gespräch erhält man eine individuelle Strategie. Anschliessend wird man weiterhin begleitet, sodass die Finanzplanung regelmässig überprüft und angepasst werden kann.

Fazit: Lohnt sich Investforwomen wirklich?

Die Auswertung der Investforwomen Erfahrungen zeigt ein klares Gesamtbild. Die Kombination aus sehr guten Bewertungen, strukturiertem Beratungsprozess und kostenfreiem Zugang hebt das Angebot deutlich von vielen anderen Anbieterinnen ab.

Besonders auffällig ist die hohe Zufriedenheit der Kundinnen. Verständliche Erklärungen, individuelle Strategien und eine langfristige Begleitung werden immer wieder als zentrale Stärken genannt. Gleichzeitig sorgt die transparente Darstellung des Kostenmodells für zusätzliche Orientierung.

Die Beratung eignet sich vor allem für Frauen, die ihre Finanzen strukturiert angehen möchten und sich dabei eine persönliche Unterstützung wünschen. Wer Wert auf klare Abläufe, nachvollziehbare Strategien und kontinuierliche Betreuung legt, findet hier ein Angebot, das gut zu diesen Anforderungen passt. (ifw/mc/hfu)

Investforwomen