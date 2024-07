Click to Pay in der Schweiz: Schluss mit Kartendaten immer wieder eintippen

Zürich – Click to Pay ist in der Schweiz angekommen und macht die Kartenzahlung im Internet so einfach wie das kontaktlose Bezahlen im Laden. Der neue Industriestandard funktioniert nun mit Schweizer Kredit, Debit- und Prepaid-Karten und Konsumentinnen und Konsumenten können diese bei ihrem jeweiligen kartenausgebenden Finanzinstitut aktivieren. Doch was genau steht dahinter und wo liegen die Vorteile? Hier kurz erklärt:

Wer kennt es nicht? Nach der akribischen Zusammenstellung des Warenkorbs gilt es, den Bezahlvorgang auszulösen. Fast automatisch tippen wir die Lieferadresse ein, aber die Karte haben wir nicht zur Hand. Aufstehen und das Portemonnaie holen oder den Kauf abbrechen und später bestellen?

Der neue Industriestandard Click to Pay, der nun auch in der Schweiz verfügbar ist, setzt dem ein Ende: Wie in einem Online-Shop, wo man bereits ein Profil angelegt hat, kann man mit Click to Pay nun auch beim Gast-Check-Out mit nur wenigen Klicks bezahlen. Egal mit welchem Gerät – Smartphone, Tablet oder Laptop.

Wie genau funktioniert Click to Pay?

Ist eine Karte erst einmal für Click to Pay aktiviert, entfällt das umständliche und langwierige Eintippen von Kartendaten bei den Händlern vollständig. Die Karte muss nicht vorliegen oder hervorgeholt werden, die Kartendaten werden für jeden Bezahlvorgang im Hintergrund verschlüsselt abgerufen, vollständig geschützt durch moderne, etablierte Sicherheitstechnologien.

Karte aktivieren? Ganz einfach

Um Click to Pay für die eigene Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karte zu aktivieren oder weitere Karten zu hinterlegen, gibt es zwei Möglichkeiten: direkt bei immer mehr kartenausgebenden Finanzinstituten oder auf der Website von Visa und Mastercard. Die Zahlungsinformationen werden im persönlichen Profil gespeichert und bleiben jederzeit abrufbar.

Beim Bezahlen im Online-Shop wählen Karteninhaberinnen und -inhaber wie gewohnt die Kartenzahlung aus. Anhand der E-Mail-Adresse wird bei teilnehmenden Shops erkannt, ob diese für Click to Pay registriert ist. Dieser Prozess startet komplett automatisch. In manchen Fällen kommt es zu einer Sicherheitsabfrage per Einmalpasswort. Einkaufende sehen das Click to Pay-Symbol, die hinterlegten Karten und können den Kauf sicher, schnell und einfach abschliessen. Bei Online-Shops, die Click to Pay noch nicht unterstützen, ist die Kartenzahlung wie vorher üblich natürlich weiterhin möglich.

«Click to Pay ist das Update für die Kartenzahlung im Internet, mit dem Schweizerinnen und Schweizer noch einfacher, schneller und sicher online bezahlen können», sagt Santosh Ritter, Country Manager Schweiz und Liechtenstein bei Visa. «Click to Pay ist keine Insellösung, sondern ein Branchenstandard, der von den kartenausgebenden Finanzinstituten in der Schweiz mitgetragen und bereits von vielen Tausend Online-Shops unterstützt wird».

Ist Click to Pay ein neues Bezahlverfahren?

Zahlungen mit Click to Pay bleiben Kartenzahlungen in den bewährten Systemen der Kartennetzwerke. Dadurch geniessen Karteninhaber:innen auch weiterhin die Vorteile moderner Sicherheitstechnologien, die Kartenzahlungen bieten. Die Betrugsrate bei Visa Zahlungen liegt bei unter 0,1 Prozent und gehört damit zu den niedrigsten aller Zahlungsformen. Bei Click to Pay speichern und verarbeiten Händler zudem keine Kartennummern, sondern lediglich einen digitalen Platzhalter. Dieser sogenannte Token ist wertlos, wenn er in falsche Hände gerät. Und wenn es doch einmal zu einem Betrugsfall kommen sollte, sind Konsument:innen gut geschützt. Denn sie haften nicht für Zahlungen, die sie nicht autorisiert haben – gemäss den AGBs ihres kartenausgebenden Finanzinstituts.

Weitere Informationen zu Click to Pay finden Sie hier. (Visa/mc/ps)

Visa