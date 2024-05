Visa und Payrexx lancieren «Click to Pay» für Schweizer Online-Shops

Zürich – In Schweizer Online-Shops kann die Kundschaft nun mit einer weiteren Zahlungsmethode einkaufen. Der Kreditkartenanbieter Visa und das Schweizer Fintech Payrexx bieten «Click to Pay» ab sofort bei rund 7000 Online-Shops an.

Mit «Click to Pay» könne der Online-Händler den Bezahlvorgang per Karte vereinfachen und die Anzahl Abbrüche von Zahlvorgängen reduzieren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Lösung sei somit «eine Weiterentwicklung der Kartenzahlung im Internet».

Payrexx wurde den Angaben nach 2015 in Thun gegründet und hat sich als Zahlungsinstitut auf die Abwicklung von digitalen Zahlungsmethoden spezialisiert. (awp/mc/ps)

Visa

Payrexx