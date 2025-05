Colb Asset SA sammelt 7,3 Millionen Dollar in einer überzeichneten Runde ein

Genf – Colb Asset SA, ein Schweizer Pionier an der Spitze der Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA), hat eine überzeichnete Seed-Erweiterungsrunde in Höhe von 6 Mio. CHF (~ 7,3 Mio. USD) abgeschlossen. Die Investition stammt von einem Privatinvestor, der ein verwaltetes Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar verwaltet, und ist eine wichtige Unterstützung für Colbs Mission, die globalen Kapitalmärkte neu zu gestalten.

Diese strategische Investition wird die Expansion von Colb beschleunigen und die Tokenisierung von begehrten Pre-IPO-Aktien sowie von institutionellen Schweizer Vermögensverwaltungsstrategien und ausgewählten Investmentfonds ermöglichen, die über Blockchain zugänglich gemacht werden und auf unterversorgte, aber schnell wachsende Märkte und On-Chain-Treasury-Manager abzielen.

Die Finanzierung wird die Entwicklung der Fintech-Infrastruktur von Colb weiter vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrsschienen und der Förderung der realen Akzeptanz des konformen Stablecoins $USC liegt. Sie wird auch Colbs Bemühungen unterstützen, den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in Schwellenländern zu erweitern, indem historisch exklusive Vermögenswerte in einem offenen, plattformunabhängigen Format auf die Kette gebracht werden. Diese Möglichkeiten, die früher in institutionellen Portfolios gebündelt und nur über traditionelle Finanzkanäle zugänglich waren, sind nun weltweit verfügbar.

Der Schwerpunkt liegt auf geoökonomisch strategischen Sektoren wie Energie, Infrastruktur, Versorgungsunternehmen und Agrarindustrie, die ein starkes Wachstumspotenzial und globale Relevanz bieten. Dieser Ansatz ermöglicht es Colb, nur erstklassige Transaktionen auszuwählen, die einer breiteren internationalen Anlegerbasis ein Engagement von institutioneller Qualität bieten.

Wir sind Zeugen der Geburt des nächsten Finanzzeitalters, und Colb ist stolz darauf, die Führung zu übernehmen», sagte Yulgan Lira, CEO von Colb Asset SA. «Unser Ökosystem definiert neu, was in der Kapitalbildung möglich ist. Wir verbinden das Prestige und die Strenge des traditionellen Finanzwesens mit der Offenheit und Schnelligkeit der Blockchain, um Investitionen von institutioneller Qualität für ein globales, dezentralisiertes Publikum freizusetzen.» (GlobalNewswire/mc/hfu)