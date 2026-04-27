Red Bull Basement: Diese acht Schweizer Startup-Ideen wollen ins Silicon Valley

Luzern – Das globale Eventformat Red Bull Basement ruft Visionärinnen und Innovatoren in über 40 Ländern dazu auf, ihre Ideen für eine bessere Zukunft einzureichen. Ziel ist es, die nächste Generation von Innovatorinnen dabei zu unterstützen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen. Auch in der Schweiz haben hunderte junge Talente ihre Ideen eingereicht, die auf KI-gestützten Modellen beruhen. Nun stehen die acht vielversprechendsten Projekte fest: Sie werden am Mittwoch, 6. Mai 2026, im Moderne in Luzern vor einer hochkarätigen Jury präsentiert.

Die Bandbreite der Ideen ist gross. Unter den Finalisten findet sich ein Konzept, das Signale alltäglicher elektronischer Geräte für die Funkortung nutzt, um Vermisste in extremen Umgebungen (z. B. Lawinen oder Expeditionen) schneller zu lokalisieren. Andere Teams verwandeln Hausaufgaben mithilfe einer KI-nativen Game Engine in packende Multiplayer-Spiele, um Schulstress in Spielspass zu verwandeln. Zudem werden Lösungen präsentiert, die Athletinnen, Vereine und Scouts mittels KI vernetzen, um das Recruiting und Talent-Matching im Sport zu digitalisieren. Eine App für Fahrschüler analysiert den Lernfortschritt und schlägt via GPS massgeschneiderte Übungsrouten vor, um das private begleitete Fahren effizienter zu gestalten. Ebenfalls vertreten ist eine Bildanalyse-App, mit der Kleidungsstücke in Fotos erkannt und direkt passende Kaufoptionen in Online-Shops gefunden werden.

Das Siegerteam qualifiziert sich für das globale Finale im Juni im kalifornischen Silicon Valley. Dort winkt unter anderem eine Prämie von USD 100’000 in Form einer eigenkapitalfreien Finanzierung. Im Bewerbungsprozess konnten Einzelpersonen oder Zweierteams ihre Geschäftsideen, die auf KI-gestützten Tools basieren, einreichen. Eine Jury aus Schweizer Expertinnen wählte daraus die acht besten Teams für das nationale Finale aus, die am 6. Mai in Luzern ihre Ideen präsentieren werden. Neben den Pitches erwartet die Besucher ein inspirierendes Rahmenprogramm mit Keynotes von Patrick von Känel (Profi-Gleitschirmpilot), Anna G. Herbst (Buy Food with Plastic), Lisa Alondra (Alondra Sneakers) und Softletics (Schweizer Gewinnerinnen 2024).

Diese Schweizer Ideen kämpfen um den Einzug ins Weltfinale

Die acht ausgewählten Teams aus dem Umfeld führender Schweizer Hochschulen decken ein breites Spektrum an Themen ab – darunter Sport, Sustainability, Food, Gaming, Fashion, Mobility, Education, Creativity und Sicherheit.

Vertreten sind:

2 Ideen der ETH Zürich

3 Ideen der ZHAW

1 Idee der Universität Zürich

1 Idee der Université de Neuchâtel

1 Idee der SUPSI-DTI

Red Bull Basement