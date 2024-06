Commerzbank, Tenity und neosfer starten “Joint Innovation Accelerator for Sustainable Finance”

Frankfurt/Zürich – Die Commerzbank, der Startup-Inkubator, Accelerator und Frühphasen-Venture-Capitalist Tenity und neosfer, Innovationseinheit und Frühphaseninvestor der Commerzbank, starten den „Joint Innovation Accelerator for Sustainable Finance“.

Das Programm zielt darauf ab, Proof-of-Concepts und Kooperationen zwischen Startups und Geschäftseinheiten der Commerzbank zu entwickeln. Damit sollen innovative Lösungen in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsbereichen wie Biodiversität, Immobilien- oder Lieferantenmanagement gefördert werden.

Über das Programm erhält die Commerzbank direkten Zugang zu innovativen Startups, die nachweislich Product-Market-Fit erreicht haben und bereit sind, erfolgreiche Proof-of-Concepts sowie Partnerschaften umzusetzen. Damit zahlt der Accelerator unmittelbar auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank ein. „Die nachhaltige Transformation der Finanzbranche ist auf stetige Weiterentwicklung und regelmäßige Innovationen angewiesen. Wir sind überzeugt, dass der Joint Innovation Accelerator genau diese Innovationen hervorbringen und unser nachhaltiges Engagement weiter voranbringen wird. Deshalb unterstützen wir gern und freuen uns auf die Ergebnisse“, sagt Bettina Storck, Head of Group Sustainability Management bei der Commerzbank.

Der Accelerator läuft von September bis Oktober 2024. Höhepunkt des Programms ist der Demoday, der während des Impact Festivals von neosfer am 30. Oktober 2024 in Frankfurt stattfindet. Dort stellen die teilnehmenden Startups ihre Lösungen vor. Andreas Iten, CEO & Managing Partner bei Tenity, sagt dazu: „Gemeinsam mit der Commerzbank und neosfer treiben wir im Joint Innovation Accelerator nachhaltige Finanzinnovationen voran. Wir sind gespannt auf die revolutionären Ideen und Lösungen, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen werden.”

Kai Werner, neben Matthias Lais Geschäftsführer von neosfer, ergänzt: „Nachhaltige Lösungsangebote gewinnen auch im Finanzsektor immer mehr an Bedeutung. Sie sind ein zentraler Hebel, wenn es um die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft geht. Umso wichtiger ist es, neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich zu identifizieren und unter den bestmöglichen Bedingungen zu testen. Genau da setzt der Joint Innovation Accelerator an. Wir freuen uns sehr, die Teilnehmenden mit unserer Erfahrung als Innovationseinheit und unserem breiten Netzwerk zu unterstützen.”

Weitere Informationen über den Accelerator sind hier verfügbar. (pd/mc)