CONDA.ch setzt auf eigene Crowd und sammelt 586’000 Franken ein

Baar – Die Finanzierungsplattform CONDA.ch hat ihre zweite Crowdinvesting-Runde abgeschlossen. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Plattform sowie in den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz fliessen. Mehr als 300 Investorinnen und Investoren aus der eigenen Community beteiligten sich und übertrafen das ursprüngliche Finanzierungsziel deutlich.

CONDA.ch gehört zu 90 Prozent der Braingelist AG, einer Holding, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Startups hält. Die beiden Gründer von Conda.ch, Linus Gabrielson und Christian Klumpe, amten als Verwaltungsräte der Braingelist AG. Der restliche Anteil an der CONDA.ch GmbH wird von der österreichischen Conda Crowdinvesting gehalten. CONDA.ch nutzt die Technologie- und Markenbasis von CONDA in Österreich und Deutschland, ist damit jedoch ein eigenständiges, in Zug gegründetes und geführtes Unternehmen.

2024 führte CONDA.ch eine erste Crowdinvesting-Runde durch, in deren Rahmen insgesamt 550’000 Franken investiert wurden. Im Herbst 2025 wurde eine zweite Runde lanciert, die Ende Februar abgeschlossen wurde. Dabei kamen rund 586’000 Franken von 334 Investorinnen und Investoren zusammen, womit das ursprüngliche Ziel von 250’000 Franken übertroffen wurde. (Startupticker/nc/hfu)

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