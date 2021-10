Congress Centre Kursaal Interlaken wird Kursaal Interlaken Holding AG

Interlaken – Das Congress Centre Kursaal Interlaken (CKI) transformiert sich für die Zukunft. Auf der Basis eines ausführlichen Analyseberichts und aufgrund der Begleiterscheinungen der COVID-Krise hat sich der Verwaltungsrat für eine neue Gruppenstruktur der CKI AG, der Interlaken Congress & Events AG (IC&E) sowie der Casino Interlaken AG entschieden. Eine Holding-Struktur soll finanzielle Transparenz für alle Geschäftsbereiche schaffen, unternehmerische Entscheide vereinfachen und nicht zuletzt das finanzielle Risiko der CKI in den Bereichen Veranstaltungen und Restauration auslagern oder zumindest reduzieren. Die neue Organisation tritt per 1. Januar 2022 in Kraft.

Im Rahmen der jährlichen Strategietagung der CKI-Gruppe und angesichts der einschneidenden Folgen der COVID-Krise hat sich der Verwaltungsrat entschlossen, Optionen einer Transformation zu prüfen, die nicht nur die einzelnen Geschäftsbereiche tangieren, sondern auch die Strukturen der Gruppe. Die dafür eingesetzte Taskforce hat die neue Gesellschaftsstruktur (Holding) erarbeitet. Die Ziele sind eine vereinfachte und transparente Gruppenstruktur, grössere Wertschöpfung für die touristische Region Interlaken, der Erhalt des historischen Kursaals sowie eine Stärkung des Kongress- und Eventbereichs.

Schlank und einfach strukturiert

Die Holding ist einfach und schlank strukturiert in Verwaltungsrat und Administration und darunter stehen die zukünftigen Geschäftsbereiche Congress Kursaal Interlaken AG (CKI), ehemals IC&E, und Casino Interlaken AG. Damit kann der Brand CKI im Rahmen des operativen Geschäfts weiter genutzt werden. Zusätzlich wurde ein Bereich für neue Geschäftsfelder geschaffen. Gemäss dem Verwaltungsrat sind die Vorteile der Holdingstruktur die erhöhte Transparenz für alle Kontrollinstanzen, externe Stakeholder und Mitarbeitende sowie in der finanziellen Darstellung. Sie soll eine effiziente Unternehmensrechnung ermöglichen und Betriebs- und Personalkosten durch Synergieeffekte reduzieren. Schliesslich ermöglicht die Neuorganisation den Aufbau eines effizienten Managementsystems und kompensiert den Brain-Drain durch multivalent einsetzbare Mitarbeitende.

Der CKI-Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die neue Holding ein wichtiger Baustein der Transformation für das Fortbestehen des historischen, denkmalgeschützten Kursaals ist und dass auch die zukünftige Positionierung des Casinos und der Bereiche Kongress und Events eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg der Unternehmung spielt. Diese muss nicht nur die künftige Markterwartung erfüllen, sie muss auch die verschiedenen Interessensgruppen abholen, um deren Unterstützung mittel- und langfristig sicherzustellen. Der Kursaal als USP für Interlaken wird Teil der notwendigen Destinationsentwicklung sein. Die zukunftsorientierte Vision Kursaal des Verwaltungsrates verspricht ein attraktives und konkurrenzfähiges Angebot, ein «state of the art» Casino, eine vielfältige Gastronomie und ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot an einem einzigartigen Ort. Sie stärkt die Handlungsoptionen der Holding in der Destination und gegenüber den lokalen Stakeholdern.

Bei der Entwicklung der Vision wurden sowohl die kurz- bis mittelfristigen Erkenntnisse als auch die längerfristigen Entwicklungen berücksichtigt. Die Liegenschaften und Dienstleistungen sollen einen massgeblichen Anteil zur Rentabilität der Holding leisten. Das Online-Casino soll mittelfristig ab 2024 zu den Top 3 Online-Casinos der Schweiz gehören. Das Kongress- sowie Kulturgeschäft soll fortgeführt werden und sich auf rentable Anlässe konzentrieren sowie der zukünftigen Nachfrage Rechnung tragen. (Congress Centre Kursaal Interlaken AG /mc/ps)

