consalio erhält 1.2 Mio Euro für mehr Transparenz bei Beratungskosten

Düsseldorf – consalio erhält weitere Finanzmittel, um der zunehmenden Nachfrage nach einer effektiven Kostenverwaltung für Beratungsdienstleistungen nachzukommen. Seit Anfang des Jahres konnte die Kundenbasis verdreifacht werden, darunter auch große DAX-Unternehmen. Die Softwarelösung ermöglicht es Unternehmen, volle Transparenz über ihre Beratungskosten zu erhalten und signifikante Einsparungen beim Ressourceneinsatz zu erzielen.

Bisher war es für Fachabteilungen im laufenden Tagesgeschäft eine Herausforderung, die genauen Kosten ihrer Beratungsdienstleistungen nachzuvollziehen und zu vergleichen. consalio löst dieses Problem und bietet den Abteilungsleitenden eine einfache Möglichkeit, ihre Beratungsausgaben zu verfolgen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dies führt zu erheblichen Kosteneffizienzen und Zeitersparnissen sowohl bei den Kunden als auch bei den Beratungen.

„Unsere Erfahrungen haben gezeigt, daß in Beratungsprojekten ca. 15% Optimierungspotenzial steckt”, erklärt Felicia Mundhenke, CEO von consalio. „Neben Kosteneinsparungen durch proaktive Steuerung kann insbesondere der manuelle Reporting-Aufwand reduziert werden, der gerade bei einer Vielzahl an Beratungen in einer Abteilung erheblich ist. Die Lösung ist für beide Seiten ein Gewinn, denn auch die Beratungen profitieren von effizienteren Freigabeprozessen.”

Transparenz zu Kosten und Aktivitäten

Der innovative Ansatz von consalio beruht dabei auf der Fähigkeit, sämtliche Arten von Dienstleistern, von (Groß-) Kanzleien über Agenturen und (IT-) Beratungen bis hin zu Freelancern abzubilden und in Echtzeit Transparenz über die Kosten und Aktivitäten zu liefern. Hierbei arbeitet consalio bereits mit internationalen Konzernen aus unterschiedlichen Branchen und Fachbereichen zusammen.

Die Finanzierungsrunde wurde mit 1.2 Mio Euro abgeschlossen. Zu den Investoren zählen Raakwark Kaptaal, die NRW.BANK sowie Business Angels wie Oliver Dehning, Benjamin Ruschin und Hendrik Sämisch. Darüber hinaus haben auch die Bestandsinvestorinnen und -investoren ihr Engagement in consalio weiter erhöht. „Wir haben consalio bereits im Gründungsjahr 2021 beim Aufbau des Unternehmens unterstützt und sind von der bisherigen Entwicklung überzeugt, so dass wir nun mit NRW.SeedCap eine Direktbeteiligung eingehen», sagt Stefan Dörpinghaus, Prokurist der Abteilung Venture Center und Frühphasenfinanzierung bei der NRW.BANK. „Ich freue mich darauf, consalio auf ihrem Wachstumsweg weiter zu begleiten und zu unterstützen.»

„Mit dem frischen Kapital werden wir unsere Plattform weiter ausbauen und unseren Kunden eine noch umfassendere Transparenz über ihre Beratungskosten bieten», so Felicia Mundhenke. Die zusätzlichen Mittel werden für den Aufbau des Vertriebsteams und für die Erweiterung des Entwicklungsteams verwendet, um die Plattform kontinuierlich zu optimieren und dem steigenden Bedarf der Kunden gerecht zu werden. (consalio/mc/hfu)