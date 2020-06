Credit Suisse Entrepreneur AG investiert in Delvitech

Zürich – Die Credit Suisse Entrepreneur Capital AG, das Risikokapitalvehikel der Credit Suisse, gab heute bekannt, in die Delvitech SA investiert zu haben. Das Unternehmen ist im Bereich der automatischen optischen Inspektion (AOI) tätig und hat seinen Sitz im Tessin. Die AOI-Systeme von Delvitech basieren auf einer unabhängigen Software, die auf künstlicher Intelligenz und 3D-Prüfungstechnologien beruht und in der Produktion von Leiterplatten zum Zweck der Qualitätskontrolle eingesetzt wird.

Eigentümer von Delvitech sind seine Gründer sowie drei externe Anlegergruppen: die Credit Suisse Entrepreneur Capital AG (CSEC), TiVenture, ein Early-Stage-Risikokapitalfonds aus dem Kanton Tessin, und eine Gruppe von Privatanlegern, die von einem bekannten Family Office vertreten wird. Die Finanzierungsrunde, an der ausser der Credit Suisse Entrepreneur Capital AG auch TiVenture und das Family Office teilnahmen, wird Delvitech bei der Umsetzung seines ehrgeizigen Ziels unterstützen, im AOI-Bereich eine führende Rolle einzunehmen.

Roberto Gatti, CEO und President von Delvitech, sagte: «Diese neue Zusammenarbeit ehrt und freut mich sehr. Die Investition von Credit Suisse Entrepreneur Capital bedeutet nicht nur mehr Kapital, sondern wird sich auch positiv auf unsere Marktpositionierung und unsere Finanzstärke auswirken. Zudem wird durch diese Partnerschaft ein starker Ausbau des technologischen Wachstums von Delvitech ermöglicht und die Entwicklung einzigartiger Lösungen auf Basis von Deep-Learning-Techniken gefördert.»

Elios Elsener, CEO der Credit Suisse Entrepreneur Capital AG, sagte: «Diese Investition in die Delvitech SA ist die zweite Investition, die wir in den letzten 18 Monaten im Kanton Tessin getätigt haben. Sie passt gut zu unserer Automatisierungs- und Robotiksparte und hat sich aus einer langjährigen Beziehung zwischen Roberto Gatti, dem Team der Credit Suisse in Lugano und Helvetica Capital, dem Investment Advisor der Credit Suisse Entrepreneur Capital AG, ergeben. Es war nicht einfach für das Team, dieses Investitionsprojekt während einer globalen Pandemie durchzuführen – dass es gelungen ist, zeigt aber, dass die Verfügbarkeit von CSEC auch während dieser Zeit stets gewährleistet war. Wir freuen uns darauf, die Umsetzung des Wachstumsplans von Delvitech zu begleiten.»

Im Namen von Credit Suisse Entrepreneur Capital, dem Lead Investor bei dieser Finanzierungsrunde, trat Christian Fuessinger, Managing Partner von Helvetica Capital, im Rahmen der Projektumsetzung dem Verwaltungsrat von Delvitech bei. (Credit Suisse/mc/ps)

Über Delvitech SA

Delvitech, 2018 von einem erfahrenen Team gegründet, entwickelt und produziert Systeme für die automatisierte optische Inspektion (AOI) für den Elektronikmarkt. AOI-Systeme dienen der visuellen Prüfung während des Herstellungsprozesses und basieren auf Software, die auf künstlicher Intelligenz und 3D-Prüfungstechnologien beruht. Die AOI-Systeme von Delvitech werden hauptsächlich für die Prüfung von Leiterplatten im Produktionsbetrieb von Elektronikherstellern eingesetzt. Im Bereich F&E arbeitet das Unternehmen mit der Università della Svizzera Italiana zusammen. www.delvi.tech

Über Credit Suisse Entrepreneur Capital AG

Die Credit Suisse Entrepreneur Capital AG stellt kleinen und mittleren Unternehmen sowie Jungunternehmern Risikokapital zur Verfügung. Ihr Gesamtkapital beläuft sich auf CHF 200 Millionen. Bisher hat sie in über 50 innovative Schweizer Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen investiert. Seit September 2015 ist die Helvetica Capital AG im Auftrag der Credit Suisse Entrepreneur Capital AG für das Management des Investmentportfolios verantwortlich. Auf strategischer Ebene leitet ein Verwaltungsrat mit umfassender Erfahrung die Gesellschaft; dieser wird dabei von einem operativen Team unterstützt. www.entrepreneurcapital.credit-suisse.com