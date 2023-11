Crossinvest Zürich wächst durch Integration unabhängiger Vermögensverwalter

Zürich – Unter der Leitung des neuen CEO Filippo Pedotti tritt Crossinvest Zürich kraftvoll in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit seinem erprobten Dienstleistungsangebot bietet das Unternehmen unabhängigen Vermögensverwaltern und Kundenberatern angesichts mannigfacher Herausforderungen eine attraktive Zukunftsperspektive unter Einbezug der verschärften regulatorischen Anforderungen.

„Gemeinsam sind wir stärker“

Mit dem Übertritt des Zürcher Vermögensverwalters KTS Capital Management demonstriert Crossinvest Zürich eindrücklich die Vorteile ihres Geschäftsmodells. „Kunden wie Mitarbeiter haben allesamt diesen Schritt begrüsst. Sie profitieren von mehr Know-how, einer gestärkten Kapitalkraft und den vielen Vorzügen und Serviceleistungen der Crossinvest-Gruppe. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ ist dies eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und eine Einladung an unabhängige Vermögensverwalter und Kundenberater, diesem Beispiel zu folgen“, bestätigt Filippo Pedotti, der nach seinem Amt als Managing Director von KTS Capital Management bei Crossinvest Zürich die Position des CEO von Claudio Pedrett übernommen hat. Die beiden erfahrenen Manager und Finanzexperten sind entschlossen, gemeinsam den dynamischen Wachstumskurs des Unternehmens fortzuführen. Die grosszügigen und modernen Büros im Herzen der Limmatstadt bieten dabei ausreichend Kapazität für den weiteren Ausbau des Teams.

Spezialisierung auf Vermögensverwaltung

Anders als Gross- und Universalbanken hat sich Crossinvest Zürich ausschliesslich auf die Verwaltung privater Kundenvermögen spezialisiert. „Die Vermögen unserer Privatkunden verdienen unseren uneingeschränkten Fokus“, betont Filippo Pedotti. Dabei blickt die Crossinvest Firmengruppe mit Wurzeln im Tessin auf eine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Sektor zurück und zählt mit über 3 Milliarden CHF verwalteter Kundenvermögen zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz. Neben der Portfolio Management-Expertise und einer Investment-Kompetenz bei Zukunftsthemen wie Infrastruktur, Technologie, Globalisierung oder Gesundheit weist Crossinvest eine grosse Expertise in den Bereichen Compliance und Risikomanagement auf. „Gerade das Management sämtlicher Risiken – von Markt- über Kredit- bis hin zu Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken stellt für unabhängige Vermögensverwalter eine komplexe Herausforderung dar“, weiss Claudio Pedrett. „Angesichts der grossen Dynamik im Investmentumfeld hat das Risk Management Hand in Hand mit dem Portfolio Management zu erfolgen. Hier können wir bei Crossinvest Zürich auf Experten zurückgreifen, die in einem Kontrollprozess im Sinne der „Investment Compliance“ laufend die Investmenttätigkeit hinsichtlich vertraglicher Anforderungen und aktueller Vorschriften überprüfen.

Antworten auf Bedürfnisse aller Anleger-Generationen

Zu alledem ist die Branche der Vermögensverwaltung mit einem Generationenwechsel sowohl auf Kunden- wie auch Beraterseite konfrontiert. „Nicht nur das Marktumfeld verändert sich dynamisch, sondern auch die Bedürfnisse und Erwartungen der Anleger. Dieser Diversität werden wir bei Crossinvest Zürich gerecht“, bestätigt Filippo Pedotti. „So hat die Crossinvest Gruppe über Jahre hinweg in Informations- und Kontrollprozesse investiert, von denen Kundenberater in ihrer täglichen Arbeit profitieren. Mit unserer Anlage-Expertise werden wir auch dem wachsenden Interesse an Trends wie „Technologie“ oder „Nachhaltigkeit“ vor allem jüngerer Generationen gerecht. Die Kunst in der Vermögensverwaltung liegt darin, die Investmentkompetenz mit den Ansprüchen und der Individualität des jeweiligen Kunden in Einklang zu bringen. Hier hat unser Unternehmen einen enormen Erfahrungsschatz vorzuweisen“.

Crossinvest mit Unternehmer-DNA

Nach dem Motto „Startup mit 35-jähriger Erfahrung“ weitete die Tessiner Crossinvest-Gruppe mit der Gründung von Crossinvest Zürich in 2020 ihre von Unternehmergeist geprägte Philosophie erfolgreich auf die Deutschschweiz aus. „Bei Crossinvest Zürich verbinden wir das Beste aus beiden Welten. Einerseits können wir auf den Rückhalt unseres Mutterhauses zählen, andererseits operieren wir hier in Zürich als eigenständige Gesellschaft mit grosser unternehmerischer Freiheit. Unabhängige Vermögensverwalter, die an der Fortschreibung unserer Erfolgsgeschichte teilhaben wollen, heissen wir bei uns herzlich willkommen“, schliesst Filippo Pedotti. (Crossinvest/mc/ps)

Über Crossinvest Zürich AG

Gegründet in 2020 führt Crossinvest Zürich als unabhängiger Vermögensverwalter die Tradition des Tessiner Mutterhauses weiter. Die Crossinvest Gruppe beschäftigt an ihren Standorten Lugano, Locarno und Zürich über 70 Mitarbeiter*innen und verwaltet Kundenvermögen von über 3 Milliarden Schweizer Franken.