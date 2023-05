Crypto Finance lanciert erste ETPs an der BX Swiss

Zürich – Ab heute sind die ersten ETPs von Crypto Finance an der Schweizer Börse BX Swiss handelbar. Die ETPs bieten Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu führenden Krypto-Projekten und ermöglichen Investitionen in die nächste Generation des Internets.

Mit den neuen ETPs von Crypto Finance sind bereits 52 ETPs von 14 Emittenten täglich von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr an der BX Swiss handelbar. Die beiden Finanzprodukte: CF Crypto Momentum ETP und CF Crypto Web 3.0 ETP ermöglichen eine diversifizierte Anlage in führende Krypto-Projekte und die nächste Generation des Internets. Das CF Crypto Momentum ETP (ISIN: CH1263519394) kombiniert Preis- und On-Chain-Momentum-Indikatoren, um aktiv genutzte Krypto-Protokolle auszuwählen, während das CF Crypto Web 3.0 ETP (ISIN: CH1263519386) in verschiedene vertikale Bereiche des Web 3.0 investiert.

Crypto Finance ist ein führender Anbieter von institutionellen Investmentlösungen, Custody und Brokerage für digitale Assets und Teil der Gruppe Deutsche Börse. Die 2017 gegründete Firma mit einem Team von fast 120 MitarbeiterInnen hat ihren Hauptsitz in der Schweiz.

«Wir freuen uns, die ETPs von Crypto Finance über die BX Swiss einem breiten Anlagepublikum zugänglich zu machen. Sie bieten die Möglichkeit über eine professionelle Anlageverwaltung in führende Kryptowährungen und Webprojekte der nächsten Generation zu investieren», sagt Matthias Müller, Head of Markets & Services der BX Swiss AG.

Stefan Schwitter, Head of Asset Management bei Crypto Finance AG, erklärt: «Bei beiden ETPs handelt es sich um Multi-Coin-Strategien mit jeweils mehr als 10 Protokollen, die vom Anlageausschuss verwaltet und überwacht werden.» (BX Swiss/mc/ps)