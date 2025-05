Crypto Valley wächst weiter: 1749 Blockchain-Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein

Zug – Das Crypto Valley, das die gesamte Schweiz und Liechtenstein umfasst, baut seine Position als eines der weltweit führenden Blockchain-Ökosysteme weiter aus. Der aktuelle «CV VC Crypto Valley Company & Industry Report» zeigt: Die Zahl der Blockchain-Unternehmen ist seit 2023 um 14 Prozent von 1534 auf 1749 gestiegen – ein Wachstum von 132 Prozent seit 2020.

Der Report liefert fundierte Einblicke in die Entwicklung von Blockchain-Technologien in den Kantonen und in Liechtenstein.

Zehn Regionen prägen das Crypto Valley

Die geografische Verteilung der Blockchain-Unternehmen belegt, dass das Wachstum des Crypto Valley nicht nur auf Zug beschränkt ist, sondern sich zunehmend auf andere Kantone verteilt. Die Top-10-Regionen sind:

Zug (719 Unternehmen): Zug bleibt das Zentrum des Crypto Valley und beherbergt 41 Prozent aller Unternehmen. Der Kanton ist bekannt für seine regulatorische Klarheit und Innovationskraft.

Zürich (264): Zürich profitiert von seiner ausgeprägten Finanz- und Tech-Industrie sowie den Hochschulen und etabliert sich zunehmend als Hub für Beratung und Finanzdienstleistungen.

Tessin (103): Der Kanton zieht vor allem Unternehmen aus dem GameFi-, NFT- und Metaverse-Bereich an und entwickelt sich zu einem kreativen Hotspot, namentlich auch dank der Plan-B-Initiative in Lugano.

Genf (85): Genf ist führend im Bereich Sicherheit, Audit und Compliance – hier sind zahlreiche spezialisierte Rechts- und Beratungsfirmen ansässig.

Neuenburg (85): Neuenburg hat sich als Standort für Infrastrukturprojekte etabliert, mit einem starken Fokus auf technische Innovationen.

Luzern (72): Luzern zeigt eine starke Präsenz im Bereich DeFi und ist ein wachsendes Zentrum für Finanztechnologien.

Liechtenstein (68): Dank seines fortschrittlichen regulatorischen Rahmens zieht Liechtenstein weiterhin Unternehmen aus der gesamten Blockchain-Wertschöpfungskette an.

Waadt (51): Der Kanton Waadt fokussiert sich auf Infrastrukturprojekte und Softwareentwicklung.

Bern (41): Bern entwickelt sich zu einem wichtigen Standort für Beratungs- und Bildungsinitiativen im Blockchain-Bereich.

Schwyz (39): Schwyz zeigt eine starke Präsenz im Bereich Finanzdienstleistungen und zieht zunehmend internationale Projekte an.

Diese zehn Regionen machen über 90 Prozent der Blockchain-Unternehmen im Crypto Valley aus und unterstreichen die geografische Vielfalt des Ökosystems.

Branchenvielfalt als Wachstumstreiber

Besonders bemerkenswert ist die Diversifizierung der Blockchain-Industrie im Crypto Valley. Die führenden Sektoren sind:

Infrastruktur (20%)

Finanzdienstleistungen (18%)

Beratung & Advisory (17%)

Sicherheit, Audit & Compliance (8%)

GameFi, NFTs & Metaverse (6%)

Softwareentwicklung (6%)

«Crypto Valley bleibt globaler Massstab»

Mathias Ruch, Gründer und CEO von CV VC, würdigt die Ergebnisse des Reports: «Die neuesten Zahlen unterstreichen eindrucksvoll, wie das Crypto Valley seine führende Rolle im globalen Blockchain-Sektor behauptet. Es gibt weltweit keinen vergleichbaren Bericht, der die Entwicklung eines Blockchain-Ökosystems so umfassend und detailliert abbildet. Der Bericht ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Entwicklungen, die das Crypto Valley prägen und die Zukunft dieser Technologie gestalten.»

Die Schweiz und Liechtenstein bieten mit ihrem rechtlichen Rahmen, ihrer politischen Stabilität und ihrer hohen Lebensqualität optimale Bedingungen für Blockchain- und Krypto-Unternehmen bieten. Diese Attraktivität spiegelt sich in der konstanten Zunahme von Neugründungen und in der wachsenden Zahl internationaler Projekte wider.

Heinz Tännler, Präsident der Swiss Blockchain Federation, betont: «Dieser Report beweist, dass die Schweizer Blockchain-Industrie nicht nur national relevant, sondern auch von global strategischer Bedeutung ist. Während wir uns 2025 in einer entscheidenden Phase des internationalen Wettbewerbs befinden, bietet das 12-Punkte-Manifest der Swiss Blockchain Federation konkrete Schritte, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, insbesondere im Fintech-Bereich, weiter zu schärfen. Wir freuen uns, gemeinsam mit CV VC diesen wichtigen Report zu präsentieren. Er ist ein klares Signal dafür, dass die Schweiz bereit ist, die Zukunft der Blockchain-Technologie aktiv mitzugestalten.»

Deshalb betont Ruch: «Unser Ziel ist es, diese hervorragenden Rahmenbedingungen weiter zu stärken. Gemeinsam mit den Behörden, der Wissenschaft und der Wirtschaft arbeiten wir daran, Crypto Valley als globales Zentrum für Blockchain-Innovation nachhaltig zu positionieren. In den letzten fünf Jahren hat das Crypto Valley globale Herausforderungen überstanden, sich weiterentwickelt und diversifiziert. Angesichts der zunehmenden internationalen Konkurrenz müssen wir uns weiterhin anpassen, damit das Crypto Valley auch in Zukunft Massstäbe für Resilienz und langfristige Visionen zu setzen.» (pd/mc)