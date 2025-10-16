Cryptonow: Erstes Schweizer Krypto-Unternehmen mit EU-Zulassung nach MiCA

Zug – Cryptonow erhält als erstes Schweizer Krypto-Unternehmen eine umfassende EU-Lizenz nach der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Ausgestellt wurde die Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Damit schafft Cryptonow die regulatorische Grundlage, sein Schweizer Geschäftsmodell auf ganz Europa auszurollen.

Cryptonow zählt zu den fünf führenden Krypto-Unternehmen der Schweiz und ist die erste Schweizer Firma, der der Schritt zur EU-MiCA-Lizenz gelungen ist. Das Unternehmen bietet sicheren, einfachen und verantwortungsvollen Zugang zu digitalen Vermögenswerten – von Brokerage- und Verwahrungslösungen bis zu Krypto-Geschenkkarten im stationären Handel. Ein europaweites Vertriebsnetz mit über 150 Partnern macht die Cryptonow-Produkte in 30 Ländern verfügbar – und zugänglich für mehr als 450 Millionen Menschen.

Starke Infrastruktur und wachsendes Partnernetz

Durch die Expansion in Europa betreibt Cryptonow die grösste physisch-digitale Infrastruktur, die den stationären Handel direkt mit digitalen Währungen verbindet. Diese Kombination aus Retail-Reichweite, regulierten Brokerage-Diensten und sicherer Verwahrung macht Cryptonow zum bevorzugten Einstiegspunkt für Privatkundinnen und Privatkunden in die Welt digitaler Assets.

Unternehmensstruktur und Regulierung

Die Cryptonow Group AG mit Hauptsitz in der Schweiz wurde 2017 im Crypto Valley Zug gegründet. Für die EU-Expansion agiert die Cryptonow GmbH in Österreich als vollständig regulierter Crypto Asset Service Provider (CASP) unter der MiCA-Gesetzgebung und erschliesst von dort aus die europäischen Märkte – lizenziert durch die österreichische FMA. (pd/mc/pg)