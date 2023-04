CSS: Rudolf Bruder und Thomas Kühne neu in der Konzernleitung

Luzern – Die CSS hat Rudolf Bruder zum neuen Leiter des Konzernbereichs Finanzen sowie stellvertretenden CEO und Thomas Kühne zum neuen Leiter ICT, Data & Operational Excellence ernannt. Bruder ist derzeit Leiter Produkte und Leistungen der Helsana Gruppe. Kühne war Chief Information Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Versicherungsgesellschaft Mobiliar.

Rudolf Bruder wird auf den aktuellen Finanzchef Armin Suter folgen, der sich entschieden hatte, per Ende August 2023 von seinem Amt zurückzutreten. Mit seinem Rücktritt verwirklicht Suter den persönlichen Wunsch, sich künftig auf private Vorhaben und Projekte zu konzentrieren. Er wird der CSS weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen. Thomas Kühne wird auf Patrick Frank folgen, den bisherigen Leiter des Konzernbereichs ICT, Data & Operational Excellence. Frank hat die CSS per Ende April verlassen, um eine neue Herausforderung in der Branche anzutreten.

Rudolf Bruder ist seit 1997 bei der Helsana Gruppe in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem hatte er die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen inne. 2010 erfolgte seine Ernennung zum Leiter Finanzen (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung. 2017 übernahm Bruder die Leitung des Geschäftsbereichs Kundenservice und Leistungen und damit für die gesamte Leistungsabwicklung der Helsana inklusive dem Leistungseinkauf. Seit 2021 leitet er den Bereich Produkte und Leistungen und verantwortet in dieser Funktion das Produktportfolio des Unternehmens. Bruder ist Betriebsökonom HWV und verfügt über einen Executive Master of Corporate Finance.

Thomas Kühne kann auf eine grosse, internationale IT-Karriere zurückblicken. Nach einem Forschungsengagement an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und einem CIO-Assignment bei den Vereinten Nationen im Kosovo trat Kühne 2001 in den IT-Bereich der Credit Suisse ein. Von 2006 bis 2013 besetzte er als Executive Director diverse konzernweite IT-Führungsfunktionen bei der UBS. In den Jahren 2014 bis 2018 war Kühne bei der Zurich Insurance Group, unter anderem als Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Zurich Leben Schweiz sowie als CIO der Zurich Gruppe Deutschland tätig. Von 2019 bis 2022 war er CIO und Mitglied der Geschäftsleitung der Versicherungsgesellschaft Mobiliar. Kühne studierte Informatik an der ETH Zürich und hält einen Master of Business Administration (MBA) von INSEAD.

Die Ernennungen erfolgen unter Vorbehalt der offiziellen Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). (CSS/mc/pg)