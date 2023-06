CV VC: Yvonne Bettkober und Philipp Rösler neu im Verwaltungsrat

Zug – CV VC, das global tätige und in weltweit 58 Startups investierte Risikokapitalunternehmen für Blockchain-Technologie, hat zwei renommierte, erfahrene und erfolgreiche Führungskräfte in den Verwaltungsrat ernannt: Yvonne Bettkober vom Volkswagen Konzern, vormals AWS- und Microsoft-Spitzenmanagerin, und Philipp Rösler, deutscher Spitzenpolitiker und WEF-Geschäftsführer. Sie unterstützen das Zuger Unternehmen CV VC, die weltweite Transformation durch den Einsatz von Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Der Verwaltungsrat wird damit mit den bisherigen Mitgliedern Alex Wassmer (Präsident), Christian Jaag und Mathias Ruch auf fünf Personen aufgestockt.

Yvonne Bettkober: Stationen bei Microsoft, AWS und Volkswagen

Yvonne Bettkober ist eine Unternehmerin und Visionärin mit ausgewiesener Erfolgsbilanz. Seit April 2023 leitet sie die Organisationsentwicklung und Transformation im Volkswagen Konzern. In dieser Rolle unterstützt Bettkober den Vorstand bei der Umsetzung der Transformation des Unternehmens hin zur E-Mobilität und Digitalisierung. Vor ihrem Eintritt bei Volkswagen war sie General Managerin für AWS in der Schweiz und Österreich. Zuvor verbrachte sie 14 Jahre bei Microsoft in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen und wurde in die Geschäftsführung von Microsoft Africa und später der Schweiz berufen.

Yvonne Bettkober ist überzeugt, dass Afrika ein Startup- und Blockchain Standort ist, der weltweit für Aufsehen sorgen wird. CV VC ist in Afrika mit einem eigenen Hub tätig. Yvonne Bettkober berät persönlich viele afrikanische Startups und unterstützt junge Firmengründerinnen.

«Ich glaube, dass Technologie und Bildung die mächtigsten Instrumente sind, um das Leben der Menschen zu verändern. Das digitale Zeitalter bietet historische Chancen für Regierungen, Institutionen und Unternehmen jeder Grösse weltweit, um ihre Arbeitsweise zu verbessern, Werte zu schaffen und sich um ihre Gemeinschaften zu kümmern. Ich freue mich, dem Verwaltungsrat von CV VC beizutreten. Das Unternehmen erfüllt wichtige Funktion international und insbesondere in Afrika, indem es Technologie als Treiber für positive Veränderungen ermöglicht. Ich bin besonders begeistert von Ökosystemen, die globale Regionen verbinden – dies ist es, was CV VC und CV Labs tun. Sie bringen die Unternehmer, Pioniere und Visionäre aus der Schweiz und Afrika zusammen, um reale Herausforderungen von heute zu lösen», sagt Yvonne Bettkober.

Philipp Rösler: Deutscher Spitzenpolitiker, WEF-Geschäftsführer, Unternehmer

Philipp Rösler begann seine Karriere als Arzt und trat 2003 in die Politik ein. Er war Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und danach Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung World Economic Forum (WEF). Heute ist er CEO und Gründer der Consessor AG, einem Beratungsunternehmen mit Kompetenz in Internationalisierung, Markteintritt und Gesundheitsberatung, und Mitglied von Aufsichtsräten in Schweizer und internationalen Unternehmen.

«Meine bisherige Zusammenarbeit mit CV VC als Berater unterstreicht mein Engagement für das Wachstum und den Erfolg von Blockchain-Startups. Als neues Verwaltungsratsmitglied will ich eine Brücke zwischen der Startup- und Unternehmenswelt schlagen und das Ökosystem vorantreiben, so dass Blockchain-Gründer beste Voraussetzungen vorfinden und Erfolg haben», sagte Philipp Rösler. (CV VC/mc)