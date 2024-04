Daniel Gutenberg investiert in Dropz

Zürich – dropz, das Schweizer Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leitungswasser wieder «sexy» zu machen, gibt bekannt, dass der Risikokapitalgeber und Angel Investor Daniel Gutenberg in das Unternehmen investiert hat.

Daniel Gutenberg ist bekannt für sein gutes Gespür für vielversprechende Startups und investiert seit den frühen 90er Jahren in Startups. Nachdem er die Gutenberg Communication Systems AG im Jahr 2000 an die Telindus-Gruppe verkauft hatte, übernahm er Vorstandsmandate für verschiedene öffentliche und private Unternehmen, darunter auch für die Young Presidents› Organization, ein Netzwerk junger globaler Wirtschaftsführer. Er war ein früher Investor in Mobileye, Facebook und AirBnb.

Die Investition wurde ursprünglich Ende letzten Jahres getätigt und wurde erst jetzt auf dem Start Summit 2024 bekannt gegeben. «Dropz hat sogar meine Kinder dazu gebracht, mehr Wasser zu trinken, anstatt ständig nach Limonade zu fragen», sagte Gutenberg .

Die Investition von Daniel Gutenberg ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Dropz zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie. Das Team von dropz und die bestehenden Investoren Redalpine, Oyster Bay, Backbone Ventures und Roland Brack freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Daniel Gutenberg, um ihre Mission voranzutreiben. (Dropz/mc/hfu)

