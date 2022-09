daura: Meet the CEOs

Zürich – daura lädt am 28. September 2022 zum vierten Meet the CEO Event im Plaza Klub Zürich ein. Am Anlass werden sich CEOs von Schweizer Unternehmen vorstellen. Was sie alle gemeinsam haben? Sie führen ihre nächste öffentliche Kapitalerhöhung über daura durch. Dadurch ergeben sich interessante Beteiligungsmöglichkeiten für die Nutzer der daura-Plattform.

Location

Plaza Klub, Badenerstrasse 109, 8004 Zürich

Agenda

17.30 Uhr | Eintreffen

18.00 – 19.00 Uhr | CEO Pitches

19.00 – 21.00 Uhr | Apéro & Networking

21.00 Uhr | Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen und Anmeldung…