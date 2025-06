Bitget kooperiert mit dem Blockchain Center der Universität Zürich und bietet Stipendien für Studenten

Victoria, Seychellen – Die Kryptowährungsbörse und Web3-Firma Bitget hat eine Partnerschaft mit der Universität Zürich, der weltweiten Top-3-Universität für Blockchain-Bildung, vereinbart. Die Börse wird die 6. Ausgabe der International Summer School – Deep Dive into Blockchain 2025 am University of Zurich Blockchain Center (UZH BCC) sponsern und dabei Stipendien und Karrieremöglichkeiten für Blockchain-interessierte Studenten anbieten. Dies markiert ein neues Kapitel im Engagement von Bitget für die Blockchain-Ausbildung und die Förderung der Jugend.

Die Stipendien-Initiative ist Teil des 10 Mio $ Blockchain4Youth (B4Y) Programms von Bitget und zielt darauf ab, begabten und motivierten Studenten den Zugang zu einer hochwirksamen Blockchain-Ausbildung zu erleichtern und ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten. Deep Dive into Blockchain (DDiB) ist die internationale Sommerschule der Universität Zürich, die von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik in Zusammenarbeit mit Global Student Experience veranstaltet und vom UZH Blockchain Center unter der akademischen Leitung seines Vorsitzenden Prof. Dr. Claudio J. Tessone organisiert wird. Das dreiwöchige Programm bietet eine intensive, interdisziplinäre Erkundung von Blockchain aus akademischer, technologischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht.

Tessone, Professor für Blockchain und Distributed Ledger Technologies an der Universität Zürich und Direktor von Deep Dive into Blockchain, sagt: «Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bitget für Deep Dive into Blockchain. Durch ihre Unterstützung wird die nächste Generation von Blockchain-Fachleuten befähigt, indem die Bildung rund um den Globus leichter zugänglich gemacht wird. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Vision der Förderung von Innovation, Vielfalt und globalen Talenten im Web3-Bereich wider.»

In einem Ökosystem, das sich oft durch seine Komplexität und Schnelligkeit auszeichnet, bleibt die Bildung die dauerhafteste Brücke zwischen Innovation und Verständnis. Auf der Grundlage dieser Überzeugung finanziert Bitget Stipendien für bis zu 10 Studierende, die sowohl die akademischen als auch die finanziellen Kriterien der UZH erfüllen. Das Bitget Blockchain4Youth-Stipendium ist mehr als nur eine Subvention. Es steht für die Überzeugung, dass die Zukunft der Blockchain von den fähigsten Köpfen gestaltet werden sollte, nicht nur von den privilegiertesten.

Jedes Stipendium deckt die Studiengebühren, die Unterkunft, den Transport innerhalb Zürichs, den Zugang zu akademischen Materialien und Besichtigungen sowie die Teilnahme an interkulturellen Programmen und Veranstaltungen vollständig ab. Diese umfassende Unterstützungsstruktur soll es den Studierenden ermöglichen, sich nicht auf die Logistik, sondern auf das Lernen zu konzentrieren und nicht nur mit einem Zertifikat, sondern mit einer vertieften Perspektive nach Hause zu gehen.

«Als jemand, der ausserhalb der traditionellen Formen in diese Branche eingetreten ist, weiss ich, was der Zugang und die Möglichkeiten eröffnen können. Bei diesem Stipendium geht es nicht nur darum, Blockchain zu lernen – es geht darum, zukünftige Führungskräfte mit den Werkzeugen auszustatten, die sie in die Lage versetzen, Fragen zu stellen, etwas aufzubauen und den Bereich besser zu verlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Das ist die Art von Vermächtnis, die wir mitgestalten wollen», sagt Vugar Usi Zade, COO bei Bitget.

«Die Welt braucht nicht nur mehr Entwickler, Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch mehr interdisziplinäre Denker, die die gesellschaftlichen Auswirkungen von Blockchain in vollem Umfang verstehen», fügte er hinzu.

Im Rahmen des Programms 2025 wird auch eine Masterclass von Vugar Usi Zade, COO von Bitget, stattfinden, die den Teilnehmern einen Einblick aus erster Hand von einem der führenden Unternehmen der Branche bietet. Dieser akademisch-industrielle Dialog ermöglicht eine langfristige strategische Partnerschaft zwischen Bitget und der UZH, die in den gemeinsamen Zielen der Innovation, der Bildung und der verantwortungsvollen Entwicklung verankert ist. (Bitget/mc)

Weitere Einzelheiten und Aktualisierungen