Daura: Zühlke vereinfacht die Mitarbeiterbeteiligung mit digitalen Aktien

Über Zühlke:

Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und

Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester

Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte – von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Startups im Hightech-Bereich an. Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1200 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Hongkong, Österreich, der Schweiz, Serbien sowie Singapur tätig. www.zuehlke.com