DECALIA lanciert neuen Themenfonds Sustainable SOCIETY

Genf/Zürich – Der Schweizer Vermögensverwalter DECALIA lanciert den Multithemen-Aktienfonds DECALIA Sustainable SOCIETY. Er investiert in Unternehmen, welche die Gesellschaft von morgen gestalten werden.

Der Fonds, der von Alexander Roose und Quirien Lemey gemeinsam verwaltet wird, legt in sieben Themen an, die die Abkürzung «SOCIETY» ergeben (Security, O2 & Ecology, Cloud & Digitalization, Industrial 5.0, Energy Consumption, Tech Med, Young Generation). Aus Sicht von Alexander Roose und Quirien Lemey werden die Sektoren und Unternehmen mit Bezug zu diesen Themen in den kommenden zehn Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erreichen. Sie sind ausserdem fest davon überzeugt, dass die ESG-Integration den Kern des Anlageprozesses des Fonds bildet und aktiv verfolgt werden sollte.

Marke von 100 Mio Dollar erreicht

Der Fonds DECALIA Sustainable SOCIETY wurde am 29. November aufgelegt und hat die Marke von 100 Millionen USD erreicht. Seine Strategie ist auf innovative und disruptive Unternehmen ausgerichtet, welche die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten. Er kombiniert in einzigartiger Weise fünf Merkmale: Multithemen, aktive ESG-Integration, Ausrichtung auf Mid-Caps, Barbell-Ansatz und aktives Risikomanagement.

Die beiden Portfoliomanager setzen auf den gleichen bewährten Anlageprozess, der ihre nachhaltigen thematischen Anlagen in den letzten zehn Jahren so erfolgreich gemacht hat.

Alexander Roose kam im September letzten Jahres als Head of Equities zu DECALIA, während Quirien Lemey als Senior Portfolio Manager das Aktienanlageteam verstärkte. Alexander Roose verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der Führung von Anlageteams und der Fondsverwaltung. Zuvor war er CIO Fundamental Equity & Head of Sustainable Equities bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), wo das verwaltete Vermögen während seiner Amtszeit von 3 Mrd. EUR auf 10 Mrd. EUR stieg.

Quirien Lemey verfügt über 13 Jahre Erfahrung als Analyst und Fondsmanager, wobei er die letzten 11 Jahre bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM) tätig war. 2021 wurde Quirien von Citywire Selector als siebtbester Fondsmanager in Europa eingestuft.

«Alexander Roose und Quirien Lemey sind sehr talentierte Fondsmanager, und wir freuen uns sehr, dass sie sich DECALIA angeschlossen haben. Die Verwaltung von Themenfonds war ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Entwicklung unseres Unternehmens. Heute betrachten wir nachhaltige Multithemen-Anlagen als natürliche Weiterentwicklung unseres bestehenden Fondsangebots», erklärte Xavier Guillon, Partner und Head of DECALIA Funds.

«Wir sind sehr begeistert über unser neues Projekt und freuen uns darauf, wieder mit unseren früheren Anlegern in ganz Europa zusammenzuarbeiten», fügten Alexander Roose, Head of Equities, und Quirien Lemey, Senior Portfolio Manager, hinzu. (Decalia/mc)

DECALIA