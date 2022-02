Der erste Finanzindex der modernen Wald- und Holzindustrie

Zürich – Die Zürcher Timber Finance Initiative (TFI) hat den «Timber Finance Carbon Capture & Storage (TCCS) Index» lanciert. Der Index fokussiert auf den CO2-Speichereffekt von Holz und bildet mit 30 ausgewählten, börsenkotierten Unternehmen die Wald- und Holzindustrie in den USA, Kanada und Europa ab. Holz ist der «Hidden Champion» im Bereich Sustainable Finance. TFI plant liquide Produkte und offeriert Bank- und Produktepartnerschaften.

Die Wald- und Holzwirtschaft steht seit 2020 am Anfang eines rasanten Wachstumszyklus. Nach Jahren mit tiefen Investitionen und Preisen werden heute international Veränderungen eingeläutet: Europäische und nordamerikanische Regierungen fördern den Holzbau, institutionelle Investoren haben die Holzlieferkette wiederentdeckt, neue Holztechnologien ermöglichen den Bau von Hochhäusern und Autobahnbrücken aus Holz. Der Rohstoff Holz gewinnt an Wert, der Holzbau boomt und mit ihm die ganze Branche.

Das Pariser Klimaabkommen und die Netto-Null-Ziele von Unternehmen und Staaten steigern die Relevanz der Wald- und Holzwirtschaft zusätzlich und machen diese für Anleger attraktiv. Weltweit wird nach einfach verfügbaren CO2-Speichermöglichkeiten gesucht. Die Timber Finance Initiative ist überzeugt, dass langfristig in Häusern verbautes, CO2-speicherndes Holz in Zukunft als die preiswerteste, schnell skalierbare Negativemissionstechnologie (Carbon Dioxid Removal- Technologie) international anerkannt werden wird.

Fokus auf die CO2-Speicherfähigkeit

«Weil sich existierende Timber Indizes mehrheitlich auf den Wald oder die kurzlebige Papierherstellung konzentrieren, hat Timber Finance einen eigenen Index entwickelt. Unser Index bildet die gesamte Wertschöpfungskette des modernen Ingenieurholzbaus ab. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die zur Produktion von langlebigen Holzbauprodukten beitragen», so Erik Reichmuth, Managing Partner der Timber Finance Initiative.

«Es gibt eine Wissens- und Anlagelücke zwischen dem Finanzmarkt und der modernen Wald- und Holzindustrie. Die Timber Finance Initiative schliesst diese Lücke mit modernen Finanzprodukten. Denn Holz – vom Wald bis zum Holzbau – ist der eigentliche «Hidden Champion» im Bereich Sustainable Finance und gehört ins Portfolio eines jeden klimabewussten Investors», erklärt Thomas Fedrizzi, Timber Finance Initiative Board Member.

Der TFI-Index zeigt seit März 2020 eine deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI World und dem S&P Timber and Forest Index:

Liquides Produkt geplant

Der «Timber Finance Carbon Capture and Storage Index» dient als Grundlage für investierbare Finanzprodukte. TFI will in den kommenden Monaten für klimabewusste Investoren Index-basierte Produkte lancieren. Für diese Produkte offerieren wir aktuell Bank- und Produktepartnerschaften. Weitere Investmentprodukte wie ein Timber Themenfond sind in Planung.

Thematischer Fokus

Der Index fokussiert auf die Langzeitholznutzung und die Verwendung von Holzelementen im Bau. Er bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab, von Urproduktion bis Absatzstufe 4.

Alle Industriesektoren

Es wurden 1’600 Unternehmen analysiert. Dank der branchenspezifischen Gewichtung werden alle Industriesektoren abgebildet, von der Rohstoffsicherung im Wald, über die Sägereien und Leimwerke bis zum fertigen Gebäude.

Fokus Innovation und «Game Changer»

Innovative Unternehmen aus der Holz-Bio-Ökonomie und Holzproduktehersteller wurden ebenso integriert wie führende Unternehmen der Bauindustrie mit nachgewiesener Holzbaustrategie.

Ausschlusskriterien

Ausgeschlossen wurden Unternehmen, die mehrheitlich in Papier, Verpackung, Zellulose, Möbel und anderen kurzfristigen Holzprodukten tätig sind.

Social Development Goals

Die Unternehmen im TFI Index leisten einen positiven Beitrag zu folgenden SDGs (11, 12, 13, 15).