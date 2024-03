Der FibonacciCode von Nazila Jafari: Börsenerfolg mit System

Utting am Ammersee – Rekordwerte für den Bitcoin, Gold und DAX steigen auf ein Allzeithoch und auch der amerikanische Tech-Index Nasdaq 100 klettert auf eine noch nie erreichte Höhenlage. Alles läuft für Börsenanleger und Investoren in Gold und sein digitales Kontrastprogramm Bitcoin. So kann die Party weitergehen. Wenn es doch so schön wäre. Erfahrene Trader wissen: Ewig wird sich die Hausse nicht fortsetzen.

Irgendwann macht auch der schnellste Läufer mal eine Pause. Nur wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um auszusteigen – oder umgekehrt, nach einem Absturz wieder einzusteigen? Nazila Jafari weiss es, sofern es um Börsengeschäfte geht. Sie hat den FibonacciCode entwickelt, gewissermassen den Heilige Gral für Trader.

Absicherung gegen Kursschwankungen

Es mag wie ein Traum klingen: Vorher wissen, wohin sich die Kurse bewegen. Den Aktienmarkt messbar machen, bevorstehende Trends erkennen und nahezu garantiert erfolgreich an der Börse handeln. All das bietet Nazila Jafari, Gründerin und Geschäftsführerin der Jafari Consulting GmbH. In gut 30-jähriger Tätigkeit und Forschung hat die hauptberufliche Traderin und Investorin ihr FibonacciCode-System entwickelt. Mit dem Konzept lassen sich Handelsprozesse an der Börse strukturieren und neuen Marktbewegungen gewinnbringend anpassen.

Doch der FibonacciCode bleibt nicht ihr Geheimnis. Sie gibt ihr Wissen und ihre Erkenntnisse an alle weiter, die erfolgreich an der Börse handeln und sich so stetig ein Vermögen aufbauen wollen. Gemeinsam mit ihrem Team formt sie in Seminaren, Coachings und Live-Calls ihre Kunden zu Top-Tradern und Investoren. Selbst erfahrene Börsianer, ja sogar Betreiber von Family Offices oder Finanzprofis in Großunternehmen konnten so ihre Erfolgsquote massiv steigern.

Regeln und Checklisten

Alle suchen danach und Experten sagen: „Niemand kennt den richtigen Moment, ein- oder auszusteigen“. Nazila Jafari beweist – an der Börse, beim Handel mit Rohstoffen und Devisen – das Gegenteil. Sie betont: „Das FibonacciCode-System liefert ein festes Regelwerk und Checklisten, um konstante Performance an der Börse zur erzielen. Mit ihm und unserer intensiven Betreuung erhalten erfolgreiche Investoren und Trader einen krisensicheren Plan.“

Und was ist der Kern des FibonacciCode-Systems? Jafari erklärt es: „Durch meine langjährige Arbeit und Forschung habe ich bemerkt – und diesen Gedanken immer mehr verfeinert: Alle Marktbewegungen und vor allem deren jeweilige Hochs und Tiefs basieren auf Wahrscheinlichkeiten. Und diese kann man berechnen.“ Auf diese Weise, nämlich durch die Kombination der Wahrscheinlichkeiten, lassen sich Investmentrisiken drastisch reduzieren.

Mit ihrem Konzept kann man Trends beim Investment- und Tradingprozess rechtzeitig erkennen, Ziele definieren und ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Und all dies, ohne stunden- oder womöglich nächtelang am Bildschirm zu hängen. Ihre Absolventen verbringen im Schnitt drei bis vier Stunden täglich auf der Tradingplattform und erhalten so nicht nur mehr Zeit für Familie, Kinder und Hobbys, sondern auch Sicherheit und stetiges Einkommen. Je nach investierter Summe kann man damit durchaus finanzielle Unabhängigkeit erreichen.

Selbst Family Offices gehören zu ihren Kunden

Ein Absolvent des Jafaris Coachingprogramms führt mit 47 Capital ein Family Office in der Schweiz und suchte nach einer Möglichkeit, seinen Handelsprozess zu optimieren und so sein Markt-Timing zu verbessern. Das Ziel: Seine Performance bei kurzfristigen Zeithorizonten zu steigern und damit langfristige Investitionen zu optimieren.

Die Lösung war kein Konzept von der Stange, sondern eine intensive 1:1-Betreuung. Jafari und Team haben gemeinsam mit Sinn dessen Handelsprozess völlig neu strukturiert. Speziell im Index-Handel wurden Abläufe eingefügt, die die Trenderkennung vereinfachen und das Markt-Timing verbessern. Sinn freut sich, dass alles nach festen Regeln und Checklisten abläuft, bei denen „Emotionen und Bauchgefühle nichts zu suchen haben.“ Das macht für ihn das System einzigartig – und seinen Investmentprozess effizienter.

Devisengeschäfte mit dem FibonacciCode

Ein weiterer Absolvent des Jafaris Coachingprogramms ist ein Finanzprofi – und hat durch den FibonacciCode seine Arbeit noch besser gestalten können. Als institutioneller Trader eines mittelständischen Unternehmens in der Automobilbranche mit mehr als 1000 Angestellten ist er zuständig für die Absicherung von Devisengeschäften, Rohstoffmärkten und Finanzanlagen. Sein Ziel war, präzise Ein- und Ausstiege zu finden, daraus perfekte Pläne auszuarbeiten und zum richtigen Zeitpunkt Gewinne zu realisieren. Er wollte, „die Trends im Voraus erkennen und die Gewinne daraus maximieren, bis die Wahrscheinlichkeiten dafür nicht mehr gegeben sind“, erklärt er.

Auch dem Finanzprofi konnte der FibonacciCode weiterhelfen: Mit ihm hat er eine neue Handelssystematik gelernt und diese fest im Unternehmen etabliert. Er kennt nun seine lukrativen Lieblings-Setups, mit denen er Safe-Trades eingeht. Als Intraday-Händler sichert er seine Positionen und Tagesgewinne ab.

Und wie hoch wird der DAX noch klettern? Wann steige ich aus meinem Nasdaq-Portfolio aus? Wie geht es mit dem Goldkurs weiter und wo wird Mitte des Jahres der Dollar zum Euro stehen? Nazila Jafari und ihr FibonacciCode wissen es – und alle, die an ihrem Coaching-Programm teilnehmen bald auch. (FibonacciCode/mc/hfu)