Der grosse Kreditvergleich Schweiz 2024: Die besten Anbieter im Test

Basel – Ein Privatkredit kann eine sinnvolle Lösung sein, um grössere Anschaffungen zu finanzieren, einen finanziellen Engpass zu überbrücken oder teure bestehende Kredite abzulösen. Der Schweizer Kreditmarkt ist jedoch vielfältig und die Konditionen der Anbieter unterscheiden sich teils erheblich. Ein sorgfältiger Vergleich ist daher unerlässlich, um das beste Angebot für die eigene finanzielle Situation zu finden.

Im Folgenden werden einige der überzeugendsten Anbieter für Privatkredite in der Schweiz vorgestellt. Die Bewertung konzentriert sich auf Transparenz, Konditionen, Service und die Flexibilität der Angebote. So erhalten Sie eine fundierte Grundlage, um eine informierte und sichere Entscheidung zu treffen.

Die besten Kreditvermittler der Schweiz im Detail

Ein guter Kreditvermittler fungiert als Brücke zwischen Ihnen und den Banken. Er kennt den Markt, versteht die Annahmekriterien der einzelnen Institute und kann Ihre Anfrage gezielt dort platzieren, wo die Erfolgsaussichten am höchsten sind.

Platz 1: Miro Kredit AG

Die Miro Kredit AG hat sich in unserem Vergleich erneut als klare Spitzenreiterin behauptet. Als Testsieger wurde das Unternehmen bereits mehrfach als Nummer eins im Schweizer Kreditvergleich ausgezeichnet – und das aus gutem Grund.

Mit über 40 Jahren Erfahrung am Schweizer Markt verfügt Miro Kredit über fundierte Branchenkenntnisse und ein weit verzweigtes Netzwerk zu den wichtigsten Banken des Landes. Diese Kombination ermöglicht es, auch in schwierigen Fällen passgenaue Finanzierungslösungen zu finden und Anfragen optimal zu platzieren. Besonders geschätzt wird der persönliche Beratungsansatz, der deutlich über rein digitale Angebote hinausgeht.

Die Stärken von Miro Kredit auf einen Blick:

Breites Kreditspektrum: Kreditsummen von 3’000 bis 250’000 CHF decken sowohl kleinere als auch grössere Finanzierungswünsche ab.

Kreditsummen von 3’000 bis 250’000 CHF decken sowohl kleinere als auch grössere Finanzierungswünsche ab. Flexible Laufzeiten: Zwischen 12 und 120 Monaten – die monatliche Rate lässt sich individuell anpassen.

Zwischen 12 und 120 Monaten – die monatliche Rate lässt sich individuell anpassen. Persönlicher Service: Erfahrene Kreditspezialisten begleiten die Kundschaft während des gesamten Prozesses.

Erfahrene Kreditspezialisten begleiten die Kundschaft während des gesamten Prozesses. Hohe Erfolgsquote: Dank sorgfältiger Antragsprüfung und enger Bankkontakte ist die Annahmerate überdurchschnittlich hoch.

Dank sorgfältiger Antragsprüfung und enger Bankkontakte ist die Annahmerate überdurchschnittlich hoch. Kostenlose und unverbindliche Anfrage: Erst bei erfolgreicher Vermittlung entstehen Gebühren – Transparenz wird hier grossgeschrieben.

Erst bei erfolgreicher Vermittlung entstehen Gebühren – Transparenz wird hier grossgeschrieben. Breite Zielgruppe: Das Angebot richtet sich an Angestellte, Selbstständige, Temporärangestellte, Rentner und sogar Grenzgänger.

Fazit: Wer in der Schweiz auf der Suche nach einem seriösen und erfahrenen Kreditvermittler ist, kommt an Miro Kredit AG kaum vorbei. Die Kombination aus Fachkompetenz, mehrfacher Auszeichnung und echter Kundenorientierung macht sie zurecht zum Testsieger Miro-Kredit.

Platz 2: LEND

LEND positioniert sich als moderne FinTech-Plattform und verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Vermittler. Das Unternehmen setzt auf das Crowdlending-Modell (auch Peer-to-Peer-Kredit genannt), bei dem Kredite direkt von privaten und institutionellen Anlegern an Kreditnehmer vergeben werden. Dadurch wird die traditionelle Bank als Zwischenhändler umgangen, was potenziell zu attraktiveren Zinsen für Kreditnehmer führen kann. Der gesamte Prozess ist auf eine digitale und transparente Abwicklung ausgelegt, was besonders für eine online-affine Zielgruppe interessant ist.

Die Merkmale von LEND im Überblick:

Crowdlending-Prinzip: Direkte Finanzierung durch Anleger kann zu günstigeren Konditionen führen, da die Marge der Bank entfällt.

Direkte Finanzierung durch Anleger kann zu günstigeren Konditionen führen, da die Marge der Bank entfällt. Digitaler Prozess: Der gesamte Antragsprozess von der Anfrage bis zur Vertragsunterzeichnung ist vollständig digitalisiert und einfach zu handhaben.

Der gesamte Antragsprozess von der Anfrage bis zur Vertragsunterzeichnung ist vollständig digitalisiert und einfach zu handhaben. Transparente Gebühren: LEND finanziert sich über eine Servicegebühr, die klar ausgewiesen wird und vom Kreditbetrag abhängt.

LEND finanziert sich über eine Servicegebühr, die klar ausgewiesen wird und vom Kreditbetrag abhängt. Feste Zinssätze: Die Zinsen sind über die gesamte Laufzeit fix, was eine hohe Planungssicherheit gewährleistet.

Die Zinsen sind über die gesamte Laufzeit fix, was eine hohe Planungssicherheit gewährleistet. Vorzeitige Rückzahlung: Sondertilgungen oder eine komplette vorzeitige Rückzahlung des Kredits sind jederzeit kostenlos möglich.

Sondertilgungen oder eine komplette vorzeitige Rückzahlung des Kredits sind jederzeit kostenlos möglich. Investitionsmöglichkeit: Die Plattform bietet nicht nur Kredite an, sondern ermöglicht es Anlegern auch, in die Kredite anderer zu investieren.

Platz 3: credaris

Als spezialisierter Kredit-Service von Comparis, dem bekanntesten Vergleichsdienst der Schweiz, profitiert credaris von einem hohen Mass an Vertrauen und Bekanntheit. Diese starke Marke im Rücken ermöglicht es dem Anbieter, als seriöser und unabhängiger Vermittler aufzutreten. credaris vergleicht die Angebote von über zehn verschiedenen Kreditbanken und sucht für den Kunden die jeweils passendste Lösung. Im Vordergrund steht die unabhängige Beratung durch zertifizierte Experten, die sicherstellen, dass Kunden nicht nur einen günstigen, sondern auch einen passenden Kredit erhalten.

Die wichtigsten Eigenschaften von credaris sind:

Teil der Comparis-Gruppe: Hohe Vertrauenswürdigkeit und ein etablierter Name im Schweizer Markt.

Hohe Vertrauenswürdigkeit und ein etablierter Name im Schweizer Markt. Breiter Marktvergleich: Der Service greift auf die Angebote zahlreicher relevanter Schweizer Kreditbanken zu.

Der Service greift auf die Angebote zahlreicher relevanter Schweizer Kreditbanken zu. Zertifizierte Beratung: Die Kundenberatung erfolgt durch geprüfte und unabhängige Kreditspezialisten.

Die Kundenberatung erfolgt durch geprüfte und unabhängige Kreditspezialisten. Vollständig kostenloser Service: Für die Beratung und Vermittlung fallen für den Kreditnehmer keine Kosten an.

Für die Beratung und Vermittlung fallen für den Kreditnehmer keine Kosten an. Umfassende Betreuung: Der Service begleitet den Kunden von der unverbindlichen Anfrage über den Vergleich bis hin zur finalen Auszahlung.

Der Service begleitet den Kunden von der unverbindlichen Anfrage über den Vergleich bis hin zur finalen Auszahlung. Fokus auf verschiedene Kreditarten: Neben klassischen Barkrediten ist credaris auch auf die Ablösung bestehender Kredite (Umschuldung) und Krediterhöhungen spezialisiert.

Platz 4: cashare

cashare ist ein Pionier im Schweizer Crowdlending-Markt und bereits seit 2008 aktiv. Die Plattform verbindet Kreditnehmer direkt mit privaten Anlegern und hat sich als etablierte Alternative zu traditionellen Bankkrediten bewährt. Neben Krediten für Privatpersonen bietet cashare auch Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Ein interessantes Merkmal ist das Auktionsprinzip, bei dem Anleger auf ein Kreditprojekt bieten können. Dies kann im Idealfall dazu führen, dass der finale Zinssatz für den Kreditnehmer niedriger ausfällt als ursprünglich angefragt.

Die Besonderheiten von cashare umfassen:

Langjährige Erfahrung: Als einer der ersten Crowdlending-Anbieter der Schweiz verfügt cashare über viel Erfahrung.

Als einer der ersten Crowdlending-Anbieter der Schweiz verfügt cashare über viel Erfahrung. Kredite für Privatpersonen und KMU: Die Plattform bedient ein breites Spektrum an Finanzierungsbedürfnissen.

Die Plattform bedient ein breites Spektrum an Finanzierungsbedürfnissen. Auktionsmechanismus: Durch das Bietverfahren der Anleger besteht die Chance auf einen besonders günstigen Zinssatz.

Durch das Bietverfahren der Anleger besteht die Chance auf einen besonders günstigen Zinssatz. Transparente Kostenstruktur: Alle anfallenden Gebühren für Kreditnehmer und Anleger werden klar und verständlich auf der Webseite kommuniziert.

Alle anfallenden Gebühren für Kreditnehmer und Anleger werden klar und verständlich auf der Webseite kommuniziert. Direkter Austausch: Die Plattform fördert den direkten Kontakt und die Transparenz zwischen den beteiligten Parteien.

Die Plattform fördert den direkten Kontakt und die Transparenz zwischen den beteiligten Parteien. Absicherung: Die Kredite sind in der Regel durch eine Versicherung gegen Todesfall und Arbeitsunfähigkeit abgesichert.

Ratgeber: Worauf Sie bei der Aufnahme eines Kredits in der Schweiz achten sollten

Ein Kredit ist eine wichtige finanzielle Entscheidung. Umso wichtiger ist es, gut informiert zu sein. Hier beantworten wir die häufigsten Fragen rund um das Thema Kreditvergleich und -aufnahme in der Schweiz.

Wie funktioniert ein Kreditvergleich in der Schweiz?

Ein Kreditvergleich über einen Online-Vermittler ist unkompliziert. Sie geben zunächst die gewünschte Kreditsumme, die Laufzeit und einige persönliche Daten (wie Einkommen und Wohnsituation) in ein Online-Formular ein. Der Vermittler prüft Ihre Angaben und holt anschliessend Angebote von verschiedenen Banken ein. Wichtig: Eine seriöse Kreditanfrage ist bei der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK) als „Kreditanfrage“ vermerkt und hat keinen negativen Einfluss auf Ihre Bonität. Erst wenn Sie einen Vertrag unterschreiben, erfolgt ein fester Eintrag. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine oder mehrere Offerten und können die Konditionen in Ruhe vergleichen, bevor Sie sich entscheiden.

Welche Voraussetzungen müssen für einen Kredit erfüllt sein?

Die grundlegenden Anforderungen der meisten Schweizer Banken sind sehr ähnlich. Um einen Kredit zu erhalten, müssen Sie in der Regel folgende Kriterien erfüllen:

Volljährigkeit: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Wohnsitz: Ein fester Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein ist erforderlich.

Ein fester Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein ist erforderlich. Geregeltes Einkommen: Sie müssen über ein regelmässiges Einkommen aus einem unbefristeten oder seit mindestens sechs Monaten bestehenden befristeten Arbeitsverhältnis verfügen. Auch Renten werden als Einkommen akzeptiert.

Sie müssen über ein regelmässiges Einkommen aus einem unbefristeten oder seit mindestens sechs Monaten bestehenden befristeten Arbeitsverhältnis verfügen. Auch Renten werden als Einkommen akzeptiert. Bonität: Ihre Bonität muss für die Kreditvergabe ausreichen. Das bedeutet, Sie dürfen keine offenen Betreibungen oder Verlustscheine haben. Die Bank prüft dies mittels einer Abfrage bei der ZEK und anderen Auskunfteien.

Ihre Bonität muss für die Kreditvergabe ausreichen. Das bedeutet, Sie dürfen keine offenen Betreibungen oder Verlustscheine haben. Die Bank prüft dies mittels einer Abfrage bei der ZEK und anderen Auskunfteien. Budget: Ihr Budget muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben des Konsumkreditgesetzes (KKG) eine Kreditrate zulassen.

Was ist ein guter Zinssatz für einen Privatkredit?

Einen universell „guten“ Zinssatz gibt es nicht, da er stark von Ihrer individuellen Bonität abhängt. Die Zinssätze für Privatkredite in der Schweiz bewegen sich aktuell in einer Spanne von etwa 4.5 % bis zum gesetzlichen Maximum von 12 %. Je besser Ihre Kreditwürdigkeit von der Bank eingeschätzt wird, desto niedriger fällt der Zinssatz aus. Achten Sie immer auf den effektiven Jahreszins. Dieser enthält alle anfallenden Kosten und Gebühren und ist daher der einzig aussagekräftige Wert für einen Vergleich. Ein Zinssatz im mittleren einstelligen Bereich gilt bereits als sehr attraktiv.

Kredit aufnehmen: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Mehrere Anfragen direkt bei Banken stellen: Jede direkte Anfrage bei einer Bank wird in der ZEK vermerkt. Zu viele Anfragen in kurzer Zeit können als negatives Signal gewertet werden und Ihre Chancen auf einen Kredit verschlechtern. Nutzen Sie stattdessen einen Vermittler, der nur eine einzige, bonitätsneutrale Anfrage für Sie stellt. Nur auf den Nominalzins achten: Lassen Sie sich nicht von niedrigen „Ab-Zinsen“ in der Werbung blenden. Entscheidend ist immer der effektive Jahreszins in Ihrer persönlichen Offerte. Zu kurze Laufzeit wählen: Eine kürzere Laufzeit bedeutet zwar weniger Zinskosten, aber auch eine höhere monatliche Rate. Wählen Sie eine Rate, die Sie auch bei unvorhergesehenen Ausgaben problemlos tragen können.

Ein sorgfältiger Vergleich und eine ehrliche Einschätzung der eigenen finanziellen Lage sind der Schlüssel zu einem fairen und tragbaren Kredit. Die hier vorgestellten Anbieter bieten eine ausgezeichnete Grundlage, um das passende Angebot für Ihr Vorhaben zu finden. (tf/mc/hfu)