Schweizer Vergleichsrechner HelloSafe startet englischsprachige Plattform

Bern – HelloSafe, das Startup-Unternehmen, das sich auf den Vergleich von Finanz- und Versicherungsprodukten spezialisiert hat, macht einen weiteren Schritt in seiner Expansion in der Schweiz und lanciert eine englische Version seiner Plattform.

Seit seinem Start hat sich HelloSafe als wichtiger Akteur für den Vergleich von Finanzprodukten in der Schweiz etabliert. 2023 wurden auf der Plattform hellosafe.ch fast 500 000 Besucher gezählt, die die zur Verfügung gestellten Tools nutzten, um fundierte Entscheidungen über Kranken-, Lebens- und Autoversicherungen, Vorsorge, Telekom sowie andere zahlreiche Finanzprodukte des Alltags zu treffen.

Die neue englischsprachige Version der HelloSafe-Website soll der wachsenden Nachfrage der vielen in der Schweiz lebenden Expats und internationalen Arbeitnehmer nach Finanz- und Versicherungslösungen gerecht werden, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. In diesem Sinne wird es HelloSafe ermöglichen, die Bedürfnisse der Schweizer in diesem Bereich noch umfassender abzudecken, indem seine Informationen und Vergleichsrechner in englischer Sprache verfügbar gemacht werden.

Den Vergleich von Finanzprodukten für alle Schweizer zugänglich machen, unabhängig von ihrer Sprache

«Wir freuen uns, den Start unserer Schweizer Plattform auf Englisch bekannt geben zu können», sagte Alexandre Desoutter, Sprecher von HelloSafe Schweiz. «Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement, Vergleichsdienste für Finanz- und Versicherungsprodukte anzubieten, die für alle Schweizer zugänglich sind, egal woher sie kommen und welche Sprache sie sprechen. Diese Expansion stärkt unsere Position als Anbieter von Vergleichsdiensten für Schweizer Verbraucher im Bereich Finanzdienstleistungen.»

Die englischsprachige Schweizer Plattform von HelloSafe bietet ein optimales Kundenerlebnis und ermöglicht es englischsprachigen Benutzern, eine breite Palette von Finanz- und Versicherungsprodukten schnell und effizient zu vergleichen. Die Besucher werden in den kommenden Monaten Zugang zu detaillierten Informationen über die verschiedenen verfügbaren Angebote sowie zu Vergleichstools haben, die ihnen helfen, die beste Lösung für ihre Bedürfnisse und ihr Budget auszuwählen.

Um das englischsprachige Portal von HelloSafe zu entdecken, können Sie folgendes besuchen: https://hellosafe.ch/en (HelloSafe/mc/hfu)