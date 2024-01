Der KI-Goldrausch: die Trends, Statistiken und Top Player 

Nach dem viralen Erfolg von OpenAIs ChatGPT durchdringt der Einfluss der künstlichen Intelligenz (KI) weiterhin verschiedene Facetten unseres Lebens, von der Unterhaltung über die Wirtschaft bis hin zur persönlichen Produktivität und sogar zur Romantik. Wenn wir über die transformativen Auswirkungen von KI im Jahr 2023 nachdenken, wird klar, dass 2024 das Jahr sein wird, in dem KI ein unverzichtbarer Teil unseres Alltags wird.

Von Eugen von Rubinberg, CEO Vidby

Werfen wir einen Blick auf einige erstaunliche Statistiken

Der Markt für künstliche Intelligenz (KI) wird in den nächsten zehn Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Prognosen zufolge wird er von 200 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf beeindruckende 2 Billionen Dollar im Jahr 2030 ansteigen. Dieses Wachstum erstreckt sich über verschiedene Branchen, darunter Lieferketten, Marketing, Forschung, Analyse und mehr. Zu den wichtigsten Trends gehören das Aufkommen von Chatbots, KI-generierter Kunst, mobilen Anwendungen und der Verarbeitung natürlicher Sprache. Es wird erwartet, dass KI bis 2030 einen atemberaubenden Beitrag von 15,7 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten wird. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert die Schaffung von etwa 97 Millionen neuen Arbeitsplätzen, was die Bedenken über die Verdrängung von Arbeitskräften abschwächt.

Nach den neuesten Daten gibt es weltweit etwa 58’000 Unternehmen für künstliche Intelligenz. Ein erheblicher Prozentsatz dieser Unternehmen, etwa 15’000, ist in den Vereinigten Staaten ansässig. Die Schweiz liegt mit etwa 450 Unternehmen, die aktiv im KI-Sektor tätig sind, weltweit auf Platz 8. Das Land ist eine Drehscheibe für führende KI-Forschungsinstitute und bietet ein stabiles politisches und wirtschaftliches Umfeld, was es zu einem sicheren Standort für global tätige Unternehmen macht, um ihre wichtigsten Vermögenswerte, einschließlich Daten, zu hosten und zu validieren. Eine vertrauenswürdige Verwaltung und Rechtssicherheit reduzieren die Risiken für Unternehmen, die von der unkomplizierten Unterstützung durch Kantone und die Regierung profitieren. Die grösste Forschungseinrichtung von Google ausserhalb der Vereinigten Staaten befindet sich in Zürich, wo das Google Brain-Team an KI-Lösungen arbeitet.

Die weltweiten Top KI-Player

OpenAI

OpenAI hat seine Position als Vorreiter im Bereich der KI gefestigt und ist seit der Einführung von ChatGPT weithin bekannt. Dieser KI-Chatbot ermöglicht menschenähnliche Unterhaltungen, bietet sofortige Antworten und unterstützt Benutzer bei Aufgaben wie dem Verfassen von E-Mails, Aufsätzen und Code. Neben den Sprachmodellen engagiert sich OpenAI für verschiedene KI-Forschungsprojekte, die der Menschheit insgesamt zugute kommen sollen. Nach öffentlich zugänglichen Informationen hat OpenAI zwischen 2016 und 2023 in 10 Finanzierungsrunden mehr als 11,3 Milliarden Dollar aufgebracht. Im Jahr 2016 sicherte sich OpenAI eine Anfangsinvestition von nur 160.000 Dollar, als das neue Startup von vielen potenziellen Geldgebern skeptisch beäugt wurde. Später wurde der Softwaregigant Microsoft zum Hauptinvestor, der 2019 eine Milliarde Dollar beisteuerte und 2023 für 10 Milliarden Dollar einen 49%igen Anteil an OpenAI erwarb. OpenAI teilte seinen Anlegern zuversichtlich mit, dass es im Jahr 2023 einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar und im Jahr 2024 von «vielen Milliarden mehr» erwarten würde. Heute ist OpenAI eines der grössten privaten Technologieunternehmen der Welt mit einer geschätzten Bewertung von 90 Milliarden Dollar.

Microsoft

Microsoft leistet einen wichtigen Beitrag zu den positiven Auswirkungen der KI auf die Welt. Durch die Unterstützung von Forschern, gemeinnützigen Organisationen und Organisationen setzt Microsoft KI in verschiedenen Bereichen ein, von ökologischer Nachhaltigkeit bis hin zu Gesundheit und Barrierefreiheit. Nach einer bedeutenden Investition in OpenAI hat Microsoft kurzzeitig Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Dies ist auf die fortlaufenden Projekte im Bereich der generativen KI zurückzuführen, die den Aktienkurs des Unternehmens weiter nach oben treiben. Die Analysten von Morgan Stanley stellen fest, dass der Aktienkurs im Jahr 2023 um 42% gestiegen ist, was zu einem bemerkenswerten Wertzuwachs von 750 Mrd. Dollar geführt hat. Ende 2023 wird die Marktkapitalisierung von Microsoft 3 Billionen Dollar übersteigen.

Google AI

Google, ein führender Akteur auf dem Gebiet der KI, verfolgt weiterhin seine Mission, die Informationen der Welt zugänglich und hilfreich zu machen. Mit umfangreichen Forschungsinitiativen wendet Google KI auf neue Bereiche an, entwickelt Tools und arbeitet mit Partnern zusammen, um globale Herausforderungen anzugehen. Googles Forschungseinrichtung in Zürich, die das Google Brain Team beherbergt, ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, KI-Lösungen voranzutreiben. Im Jahr 2023 investierte der Suchmaschinenriese bis zu 2,3 Milliarden Dollar in Anthropic, ein in den USA ansässiges KI-Sicherheits- und Forschungsunternehmen.

Anthropic

Anthropic ist auf KI-Sicherheit und -Forschung spezialisiert und konzentriert sich auf die Entwicklung zuverlässiger, interpretierbarer und steuerbarer KI-Systeme. Ihre Forschung umfasst die Bereiche natürliche Sprache, menschliches Feedback, Skalierungsgesetze, Verstärkungslernen, Codegenerierung und Interpretierbarkeit. Laut Crunchbase hat Anthropic bereits 7,6 Milliarden Dollar von Investoren erhalten, darunter Google und Amazon (4 Milliarden Dollar). Das Medienunternehmen geht davon aus, dass die neue Finanzierung von Anthropic mit einer Bewertung von bis zu 18,4 Milliarden Dollar einhergehen wird.

Midjourney

Midjourney, ein unabhängiges Forschungslabor und KI-Unternehmen, hat ein KI-gestütztes Tool zur Bilderzeugung entwickelt. Dieses bei Künstlern und in der Werbeindustrie beliebte Tool ermöglicht es Benutzern, Bilder auf der Grundlage vorgegebener Vorgaben zu erzeugen. Heute ist Midjourney ein wahrer Moloch mit Millionen von Discord-Nutzern. Das war jedoch nicht immer so. Die ersten Versionen des Tools erhielten nicht viel positives Feedback, aber das Team blieb hartnäckig und arbeitete fleissig daran, die Bildqualität deutlich zu verbessern. In weniger als einem Jahr erzielte die Plattform einen beeindruckenden Umsatz von über 200 Millionen Dollar und eine Bewertung, die 10 Milliarden Dollar übersteigen kann.

Vidby

Vidby, ein Schweizer IT-Startup mit mehreren Produkten, das sich auf KI-gestützte Übersetzungslösungen spezialisiert hat, ist ein relativer Neuling auf der Liste der Marktführer. Im Jahr 2023 wurde seine renommierte Voice-to-Voice-Videoübersetzungs- und Synchronisationsplattform zum ersten offiziell von YouTube empfohlenen Synchronisationstool für die Videolokalisierung. Das Startup ist stolz auf seine einzigartigen KI-Lösungen, die Qualität auf dem neuesten Stand der Technik gewährleisten. Im Jahr 2023 erweiterte Vidby sein Angebot um Übersetzungslösungen für Google Meet-Anrufe, Live-Meetings und Übertragungen und festigte damit seine globale Marktpräsenz. Als Google Cloud Trusted Partner und Microsoft Certified AI Cloud Partner unterstreicht vidby sein Engagement für innovative Kommunikationslösungen. Im vergangenen Jahr ist die Bewertung von vidby in die Höhe geschnellt und erreichte im Dezember 2023 CHF 130 Mio, ein plus von 500% seit 05.07.2022.

Fazit

Wir erwarten, dass die KI-Landschaft in diesem Jahr eine Goldmine für Investoren sein wird. Mit einem prognostizierten Anstieg von 200 Milliarden Dollar auf 2 Billionen Dollar bis 2030 verspricht die Branche ein beispielloses Wachstum. OpenAI, das als bescheidenes Startup mit 160’000 Dollar begann, ist heute mit 90 Milliarden Dollar bewertet. Die Marktkapitalisierung von Microsoft übersteigt nach der Investition in OpenAI 3 Billionen Dollar. Google AI, mit seinem globalen Einfluss, investiert 2,3 Milliarden Dollar in Anthropic. Anthropic, ein Unternehmen, das sich auf KI-Sicherheit konzentriert, hat 7,6 Milliarden Dollar eingeworben und erreicht damit eine Bewertung von 18,4 Milliarden Dollar. Midjourne’s KI-Bildtool, einst übersehen, floriert nun mit einer potenziellen Bewertung von 10 Milliarden Dollar. Vidby, das Schweizer Startup, ist in nur 2 Jahr auf 120 Team-Mitglieder herangewachsen, ist um mehr als 500% in der Bewertung gestiegen und verdeutlicht das enorme Potenzial von KI-Investitionen. Die Botschaft ist klar: Nehmen Sie die Zukunft an, investieren Sie klug und seien Sie Teil der KI-Revolution, die das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus bestimmen wird.