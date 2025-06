Salesforce stellt Agentforce 3 vor: Transparenz und Kontrolle für KI-Agenten

Zürich – Salesforce stellt mit Agentforce 3 die nächste Generation seiner Digital-Labor-Plattform vor. Sie umfasst das neue Agentforce Command Center, eine einheitliche Oberfäche für die Analyse und Optimierung von KI-Agenten, sowie Neuerungen in der Reasoning-Engine Atlas. Hinzu kommt die Unterstützung des offenen Interoperabilitätsstandards Model Context Protocol (MCP), inklusive der Erweiterung der AgentExchange um über 30 geprüfte MCP-Server von Partnern wie AWS, Box, Google Cloud, IBM, PayPal, Stripe und WRITER.

Die Nutzung von KI-Agenten nimmt kontinuierlich zu. Für eine unternehmensweite Skalierung bedarf es jedoch höherer Leistung und Sichtbarkeit sowie sicherer Integrations- und Kontrollmöglichkeiten. Mit Agentforce 3 wurde die Digital-Labor-Plattform gezielt weiterentwickelt, damit Unternehmen das Potenzial von KI-Agenten ausschöpfen können. Die Neuerungen im Überblick:

Agentforce Command Center: Echtzeit-Kontrolle für produktive KI-Agenten

Als integraler Bestandteil von Agentforce Studio bietet das Agentforce Command Center eine einheitliche Übersicht über Status- und Leistungsdaten sowie Optimierungsmöglichkeiten für KI-Agenten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Analysen, Auswertungen und Dashboards von allen Performance- und Erfolgskennzahlen wie Latenzen oder Deflektionsraten. Für die unternehmensweite Nachverfolgbarkeit wird jede Interaktion als natives Datenmodell in die Data Cloud übernommen. Dank Unterstützung von Standards wie OpenTelemetry ist die Integration in gängige Monitoringlösungen wie Datadog, Wayfound und weitere möglich. Das Command Center lässt sich für alle Abteilungen individuell konfigurieren und ist zunächst als Wallboard für Kontaktcenter-Manager in die Service Cloud integriert. Agentforce Studio ist eine vollintegrierte Anwendung für die Erstellung von KI-Agenten in natürlicher Sprache und enthält ein Testing Center für die schnellere Implementierung von KI-Agenten.

Sichere Konnektivität durch MCP-Unterstützung

Agentforce 3 ermöglicht KI-Agenten den sicheren, kontrollierten Zugriff auf Unternehmenstools durch die native Unterstützung des offenen Interoperabilitätsstandards Model Context Protocol (MCP). Agentforce verbindet sich dadurch automatisch mit jedem zugelassenen MCP-Server und erhält nahtlosen Zugriff auf alle relevanten Tools und Ressourcen. Mit MuleSoft lassen sich zudem dank neuer MCP-Konnektoren beliebige APIs und Integrationen sofort agentenfähig machen. Damit ist es möglich, Multi-Agenten-Workflows unter Gewährleistung von Sicherheitsrichtlinien und bei voller Transparenz aufzusetzen. Heroku Managed Inference und AppLink erleichtern die Integration eigener MCP-Server. Auf der sicheren Infrastruktur und via DevOps-Automatisierung lassen sich benutzerdefinierte Aktionen schnell und einfach in Agentforce integrieren.

MCP-Partner neu in AgentExchange

AgentExchange, der Marktplatz für KI-Agenten, wird um über 30 geprüfte MCP-Server erweitert, die Agentforce über einen sicheren Gateway nahtlos mit Partneranwendungen und -ressourcen verbinden. Zu den ersten Partnern gehören AWS, Box, Cisco, Google Cloud, IBM, Notion, PayPal, Stripe, Teradata, and WRITER. Damit sind vielfältige Anwendungsfälle wie Zusammenfassungen, Berichtserstellungen, Vertragsentwürfe, Bezahlprozesse, Recherchen oder die Erstellung von Inhalten möglich.

Verbesserte Architektur für direkte Einsatzfähigkeit

Agentforce 3 basiert vollständig auf der weiterentwickelten Atlas Trust and Reasoning Engine. Die Latenz wurde seit Januar 2025 um 50 Prozent reduziert, zudem ist nun das Streaming der Antworten generell möglich. Die automatische Model-Failover-Funktion steigert die Verfügbarkeit durch dynamische Umleitung auf alternative Modelle bei Ausfällen oder Performance-Schwankungen. Die integrierte Websuche und Inline-Zitate sorgen für fundiertere Antworten mit transparenter Quellenangabe. Als neues LLM neben OpenAI ist nun auch die Nutzung von Claude Sonnet von Anthropic auf Amazon Bedrock innerhalb der Salesforce Sicherheitsumgebung möglich, was insbesondere für hochregulierte Branchen relevant ist. Google Gemini wird noch dieses Jahr folgen. Dank erweitertem Sprach- und Ländersupport ist Agentforce 3 jetzt auch in Brasilien, Indien, Japan, Kanada und dem Vereinigten Königreich im Einsatz und unterstützt mit Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch und Portugiesisch sechs neue Sprachen, 30 weitere sind in Vorbereitung.

KI-Agenten: Massgeschneidert für Branchen und mit flexiblen Preismodellen

Mit Agentforce lassen sich KI-Agenten dank über 200 neuer, vorgefertigter Branchenaktionen – rund 100 davon ab Sommer 2025 – noch schneller einsetzen, etwa für Patientenplanung, Marketingangebote oder Fahrzeugwartung. Eine neue, flexible Preisstruktur mit nutzerbasierten SKUs und unbegrenzter Nutzung von internen Aktionen erleichtert den Einstieg und die Skalierung. Das Partnernetzwerk mit über 272’000 zertifizierten Expert:innen von Partnern wie Accenture, Deloitte Digital, NeuraFlash und PwC unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung und Nutzung von Agentforce. (Salesforce/mc/ps)