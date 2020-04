Deutsche Bank zum Jahresauftakt unter dem Strich mit Verlust

Frankfurt am Main – Die Deutsche Bank hat trotz eines überraschend guten Jahresstarts das erste Quartal 2020 unter dem Strich mit einem Verlust abgeschlossen. Zwar stehen in der Zwischenbilanz wie am Sonntag vorab mitgeteilt 66 Millionen Euro Gewinn. Das den Aktionären zurechenbare Ergebnis jedoch lag bei minus 43 Millionen Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte.

Die Vorsorge für mögliche Kreditausfälle fiel mit 506 Millionen Euro deutlich höher aus als ein Jahr zuvor (140 Mio Euro). Die Hälfte davon sei auf die Corona-Krise zurückzuführen, erklärte die Bank. Konzernchef Christian Sewing, der dem Institut einen radikalen Umbau verordnet hat, äusserte sich insgesamt zufrieden: „In der aktuellen Krise konnten wir robuste Zahlen präsentieren und haben eine starke Leistung dabei gezeigt, unsere Kunden in all unseren Kerngeschäften zu unterstützen.“

Stabiler Ertrag in der Kernbank erwartet

Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Jahr trotz der Corona-Pandemie weiter mit einem stabilen Ertrag im Kerngeschäft. Da die Bank derzeit die Risiken und deshalb einige Geschäfte zurückfährt, wird insgesamt weiter mit einem leichten Ertragsrückgang gerechnet. „Die Erträge des Konzerns dürften im Jahr 2020 etwas geringer ausfallen, was hauptsächlich auf unsere fortgesetzten Aktivitäten zur Risikominderung in der Abbaueinheit CRU zurückzuführen ist“, hiess es in dem am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Bericht zum ersten Quartal. Bei der „Abbaueinheit CRU“ handelt es sich um die interne Bad Bank der Deutschen Bank.

In der Kernbank sollen die Erträge auf Jahressicht dagegen im Wesentlichen unverändert bleiben, da die starke Geschäftsentwicklung des ersten Quartals durch geringere Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf ausgeglichen wird. Damit bestätigte die Bank alles in allem ihre bisherige Prognose. (awp/mc/pg)

Deutsche Bank