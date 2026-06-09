Deutsche Wärmepumpenplattform GALVANY schliesst Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. Euro ab

Berlin – GALVANY Energy (GALVANY), eine in Berlin ansässige Wärmepumpenplattform, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen, um ihre End-to-End-Plattform für die Installation, den Betrieb und die Optimierung von Wärmepumpen in Deutschland weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf dem Bestandsmarkt für Mehrfamilienhäuser liegt.

Die Finanzierungsrunde wurde vom niederländischen EnergyTech-Investor SET Ventures angeführt, wobei der in Berlin ansässige ClimateTech-Fonds AENU als Co-Lead fungierte.

Raik Belka, Gründer und CEO von GALVANY, sagte: „Wir bauen die Infrastruktur auf, die endlich dafür sorgen wird, dass die Wärmewende im Bestandsbau funktioniert. In Deutschland scheitern Wärmepumpen nicht an der Technologie, sondern an der Kluft zwischen Förderbürokratie, Installationskapazitäten und der Wirtschaftlichkeit für den Endkunden. Genau diese Lücke schliessen wir – mit einer Plattform, die jedes Glied in der Kette messbar verbessert und sich gleichzeitig selbst trägt. Diese Finanzierungsrunde aus einer profitablen Position heraus abzuschliessen, ist für uns mehr als nur eine Kennzahl: Es ist der Beweis dafür, dass die Energiewende auch ohne die Logik der Verbrennung finanzierbar ist.“

GALVANY wurde 2022 von Raik Belka gegründet und ist eine End-to-End-Plattform für die Wärmewende. Das Unternehmen gibt an, dass es Vertrieb, Beschaffung, Installation und den intelligenten Betrieb von Wärmepumpensystemen in einem einzigen System vereint. Die Plattform finanziert profitables Wachstum, die Skalierung auf Mehrfamilienhäuser und ein KI-gestütztes Energiemanagement.

Im Mittelpunkt stehen der gemeinsam mit Panasonic entwickelte GALVANY Cube und das Energiemanagementsystem GALVANY Fusion. Die Hardware-Komponente des Unternehmens heisst GALVANY Cube und wird durch eine modulare Systemarchitektur ergänzt, in der Wärmepumpe, Batteriespeicher und das Energiemanagementsystem GALVANY Fusion zusammenwirken.

Nach Angaben des Unternehmens setzt GALVANY im Gegensatz zum Marktstandard auf ein vernetztes Plattform-Ökosystem: Anstelle eines kostspieligen Direktvertriebs integriert das Unternehmen Akquise, Beschaffung, Installation und Verwaltung in einer einzigen Lösung.

Demnach lassen sich Heiz- und Stromkosten durch dynamische Stromtarife, Lastverschiebung und Spotmarkt-Arbitrage messbar senken. Die Version 1 der GALVANY-App soll im Sommer erscheinen und die digitale Steuerung eines gesamten Energiesystems ermöglichen.

„Die nächste Phase der Energiewende wird nicht von der Hardware bestimmt, sondern von der Software, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch intelligent miteinander verknüpft. GALVANY ist eines der wenigen europäischen Unternehmen, das diese Logik konsequent vom Endgerät bis hin zum Stromnetz durchdenkt. Mit der Plattform und dem Energiemanagementsystem entwickelt sich die Wärmepumpe von einem Heizgerät zu einem aktiven Element eines digital gesteuerten Energiesystems“, sagte Dr. Till Stenzel, Partner bei SET Ventures.

Mit diesen Finanzmitteln will sich das Unternehmen auf den Markt für Bestandsgebäude im Mehrfamilienhausbereich konzentrieren und das Angebot für Wohnungsunternehmen und Immobilienportfoliobetreiber ausbauen. Zudem plant es, GALVANY Fusion als „Agentic Energy OS“ weiterzuentwickeln. Dies umfasst die Weiterentwicklung des KI-gestützten Energiemanagementsystems, das Lastprofile in Echtzeit koordiniert und dynamische Stromtarife in messbare Einsparungen für Endkunden umsetzt.

GALVANY strebt zudem den Ausbau der Partnerstrukturen mit Installationsunternehmen und der eigenen Vertriebsorganisation an, um die landesweite Skalierung der Plattform zu beschleunigen.

Bis heute hat das Unternehmen mehr als 2.500 Wärmepumpenanlagen installiert und damit über 3.850 Tonnen CO₂ eingespart. Im Jahr 2025 erzielte GALVANY einen Umsatz von 20,1 Millionen Euro – eine Ver siebenfachung gegenüber dem Vorjahr – und schloss das Jahr mit einem positiven EBIT ab. (eu-startups/mc/hfu)

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