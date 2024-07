AMINA-Bank geht strategische Partnerschaft mit dem Pyth-Netzwerk ein

Zug – Die AMINA Bank, eine Schweizer Krypto-Bank, hat ihre strategische Partnerschaft mit Pyth Network, dem führenden dezentralen Finanzorakel, bekannt gegeben. Die AMINA Bank wird dem Pyth Network Preisdaten für digitale Vermögenswerte zur Verfügung stellen, um dessen Echtzeit-Preis-Feeds zu verbessern, was den Nutzern in verschiedenen Finanzbereichen zugutekommen wird.

Die Partnerschaft der AMINA Bank mit dem Pyth Network unterstreicht ihr Engagement für Innovation und ihr Bestreben, die Zugänglichkeit digitaler Vermögenswerte für die breite Öffentlichkeit zu verbessern. Durch die Bereitstellung dieser Daten möchte die AMINA Bank die Genauigkeit und Effizienz der Preisdaten des Pyth Network verbessern, was letztendlich den Nutzern und Anwendungen in einer Vielzahl von Finanzsektoren zugutekommt. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Benutzererfahrung und Zugänglichkeit von Web3-Anwendungen und festigt die Position von AMINA als Pionier im Bereich der digitalen Finanzen.

Anes Fific, COO der AMINA Bank, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Pyth ist ein wichtiger Meilenstein in AMINAs Engagement, die Web3-Welt in die traditionelle Finanzwelt zu integrieren. Da diese Welten immer näher zusammenrücken, ist AMINA stolz darauf, an der Spitze dieser Transformation zu stehen. Durch die Zusammenarbeit mit Pyth bei der Bereitstellung unserer Preisdaten für digitale Vermögenswerte können wir den Nutzern in der digitalen Finanzwelt robustere Daten und Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über DeFi und Krypto zu treffen.“

Die Entscheidung der AMINA Bank, dem Pyth Network beizutreten, ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein reguliertes Unternehmen in einem dezentralen Oracle-Netzwerk eine Rolle spielen kann. Als erstes Bankinstitut, das der Datenanbieter-Community des Pyth Network beitritt, ist die AMINA Bank Vorreiter bei der Revolutionierung der Rolle des Bankensektors in der aufstrebenden digitalen Vermögenslandschaft, in einer Zeit, in der digitale Vermögenswerte eine neue Reife erreichen.

„Da Pyth Network sein Angebot an On-Chain-Finanzpreisdaten für Entwickler intelligenter Verträge erweitert, freuen wir uns, die AMINA Bank in der Gemeinschaft der Datenanbieter begrüßen zu dürfen. Durch die Bereitstellung dieser Daten kann die AMINA Bank eine völlig neue Einnahmequelle für ihr Unternehmen generieren, ohne dass dabei erhebliche Kosten anfallen”, so Michael Cahill, CEO von Douro Labs. (Amina/mc/hfu)